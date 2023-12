A téli napforduló napja évről évre változik, vagy december 21-ére, vagy december 22-ére esik. Idén csütörtökön jött el az év legrövidebb napja és leghosszabb éjszakája, innentől kezdve tehát egyre hosszabb nappalok és egyre rövidebb éjszakákra kell számítanunk.

A téli napforduló napja 1582, azaz a Gergely-féle naptárreform előtt pont Luca napjára esett (a Luca név is a latin lux, azaz fény szóból származik), így ekkor rengeteg népszokás keresztezte egymást. A téli napforduló népszokásokból táplálkoztak a karácsonyi szokásaink is, azonban a jeles nap, ami az ősi magyarságnál a Karacsun, azaz a tél és a sötétség elleni ünnep volt, rengeteg szokást foglal magába.

Az egyik legnépszerűbb szokás a tűzgyújtás és a téli tűzugrás, tehát a tűz maga nagy szerepet játszik a sötétség elűzésében. A tűz nem csak meleget, de fényt is áraszt, így a tűzgyújtással a fény diadalmát és a sötétség száműzését ünnepelték. A tánc és ének is nagy szokás volt ilyenkor, amit általában a tűz körül összegyűlve végeztek. A tűzgyújtással emellett a gonosz elűzése és a jó termés megszerzése, valamint a betegségektől való védelem is cél volt.

Illusztráció

A jó termést termékenységjóslással szerették volna még elérni. Különböző szertartások voltak ilyenkor a bő termés bevonzására. Egyik ilyen volt a szőlővessző hajtás. A szőlővesszőt december 21-én levágták és egy pohár vízbe állították, majd az abból kihajtó rügyekből megjósolták az adott évi bortermést. Azonban nem csak vízből, tűzből is jósoltak, sőt, különféle mágikus eszközöket is használtak a jövendöléshez.

Mivel a téli napforduló egy ünneplés volt, annak elmaradhatatlan eleme volt a lakoma. Ekkor ínycsiklandó ételeket és italokat fogyasztottak, a közös lakmározás pedig a közösséget is erősítette, és ezzel kívántak jólétet és bőséget az elkövetkező évre.

