December 24-én a születésnaposok mellett Ádám és Éva nevű olvasóinkat is köszöntjük.

Az Ádám férfi keresztnév név héber eredetű, az eredeti jelentése: ember (az emberi faj neve vált személynévvé). A szó alapjelentése „vörösnek lenni”, az adam szó sok sémi nyelvben egyben „embert”, „földből valót” és „vörös színűt” is jelent. Sumer-héber eredetű, a Biblia szerint az emberi nem ősatyja, felesége Éva. Jelentése: ember, atyám. Szinte minden korban a népszerű nevek közé tartozott, az 1990-es és a 2000-es években is gyakori. Az Ádám név jelenleg a 25. legnépszerűbb férfinév Magyarországon.

Az Éva keresztnév a legrégebbi ismert név, legalábbis a keresztény kultúrkör szerint. Bibliai női név, a bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nőtagjának neve. A szó a létigéből származik, jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. Az Éva keresztnévnek nincs más, a naptárban nem szereplő névnapja, mint a legtöbb keresztnévnek. A december 24. dátumnak összetett jelentése van, ekkor ünnepeljük a karácsonyt, Jézus megszületését, és ez az nap, amikor először hosszabbodni kezdnek a nappalok. A bibliai értelmezés szerinti a név jelentése: minden élők anyja. Noha Éva volt az, aki a kígyó árulása révén az almát odaadta Ádámnak, és a név a keresztény világban kaphatott volna negatív megítélést is, ennek ellenére a keresztény kultúrkörben az első nőt tisztelik benne, és gyakori név volt a középkorban is. Az Éva klasszikus keresztnév, amely igen népszerű volt még a XIX. században is, ma elsősorban Írország, és Skóciában számít közepesen népszerű névnek. Az Egyesült Államokban nagyjából a 400. a nevek népszerűségi listáján. Az angolszász világban Eva Longoria színésznőnek köszönhetően ismét reneszánszát éli. Magyarországon az 5. legnépszerűbb női név, közel 180 ezer nő viseli első keresztnévként. Ezzel szemben az újszülöttek körében nem túl népszerű, ugyanis nem található meg a 100. leggyakoribb keresztnév között az újszülöttek körében.