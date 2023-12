- A tavalyi - méltán mondhatjuk, hogy nagy - sikerre való tekintettel vettük a bátorságot és megrendezzük a II. Malacfutást itt, Kisapostagon.

December 31-én délelőtt 10:00-kor veszi kezdetét a móka. Idén is bárki részt vehet a megmozduláson, 0-105 évesig várjuk a mozogni vágyókat.

A táv 2023 méter, az útvonalat később jelöljük ki. A tavalyi malac idén is röfögve terelgeti majd a résztvevőket.

Két helyszín biztos: rajt az Önkormányzatnál, cél a Halászkert Kocsmánál.

Lehet kocogni, sétálni, bandukolni - de továbbra is tilos a bicikli és a roller használata (a gyerekeknek is)!

A kutyusokat szeretettel várjuk.

Ebben az évben - amennyiben igény lesz rá - külön csapatban indulhatnak a futni vágyók. Az ő esetükben mérjük az időt és mind a férfi, mind a női kategóriában az első három helyezett értékes díjat fog kapni.

Fontos! Aki részt szeretne venni a futóversenyen, kérjük, hogy feltétlenül regisztráljon a petpersely.hu honlapon!

Minden résztvevő számozott karszalagot kap. A számokat - ugyanúgy, mint tavaly - kisorsoljuk, ajándékokat adunk cserébe.

A célban mindenkit megvendégelünk: zsíros kenyér, hagyma, sütemény a menü. A jó hangulatot a forralt bor és a forró tea (is) garantálja.

Befejezésképpen éjfél helyett a déli harangszó szavára mindenki egy pohár pezsgővel koccinthat (lesz alkoholmentes is) - jelképesen - az egész faluval!

malacfutás - 2

A Malacfutás versenyhez a szervező írt egy vicces verset is:

Tóth-Bagi Krisztina: II. Malacfutás Toborzó

Elmúlt a Karácsony,

Jön az új esztendő.

Ettünk is, ittunk is:

Tele már a bendő.

Nézz már a hasadra:

Hasonlít egy malacra?

Gyere velünk mozogni,

A kilókat ledobni!

S ha felvetted a ruhádat,

Otthon ne hagyd a kutyádat!

Nincs itt kérem semmi kétely:

Idén a táv 2023 méter.

Sétálva, futva vagy kocogva

Búcsúzzunk az óévtől kacagva!

A Törzshely versenyünk nyertes helye, a Halászkert Kocsma 20 órától Retro szilvesztert tart, amelyhez a kiváló zenét Felföldi János szolgáltatja majd.