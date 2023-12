Közel egy hónapja készültek a Dunaújvárosi Egyetem munkahelyi bölcsődéjében a csöppségek, akik énekekkel, versekkel várták a Télapót és a kedvéért még a csoportokat is szépen kidíszítették.

A Mikulás csengettyűszó kíséretében lépett be a bölcsőde ajtaján, ahol izgatott várakozás fogadta. A manók elmondták neki, hogy minden bölcsis idén is nagyon jól viselkedett, amit ő maga korábban a messzelátó távcsövén keresztül is látott. A bátor gyerekeket egyesével hívta magához és mindenkit megdicsért, amiért ügyesen esznek és szépen viselkednek a bölcsődében. Természetesen a mi bölcsinkben csak jó kislányok és jó kisfiúk vannak, így mindenki megkapta a csomagját, melyet énekkel, sütivel és meleg teával háláltak meg neki. A Mikulás miután átadta ajándékát, továbbállt, hiszen sok jó gyermek vár még rá!

Ezután izgatottan kukucskáltak a gyerekek a csomagokba. Volt benne játék, csoki, gyümölcspüré, és keksz. Majd egy különleges tízórain vehettek részt, ahol volt minden, mi szem-szájnak ingere, többféle sütemény, pogácsa és gyümölcslé is, amiért a szülőknek vagyunk hálásak.

Köszönjük a Mikulásnak a látogatást, várjuk vissza jövőre is a jó gyerekek közé! – írja az egyetem honlapja.