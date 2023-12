A karácsony elképzelhetetlen szaloncukor nélkül. E különleges, csak ezekben a hetekben gyártott édesség készítői között hirdettek országos versenyt a fővárosban. Az Év szaloncukra díj mellett idén számos új kategóriában is versenyezhettek a gyártók. Az új kategóriák összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége is segítséget nyújtott. A soltvadkerti Szent Korona Cukrászda három díjat is elhozott.

A soltvadkerti cukrászda az Év szaloncukra szakmai kategóriában a második helyet szerezte meg fehér csokoládés málnás-pisztáciás málnapálinkás szaloncukrával. A legjobb fehér csokoládés szaloncukort (pisztácia krémes szaloncukor fehér csokoládéban) is a Szent Korona Cukrászda készítette, és az Év új íze szintén a vadkertieké lett: belga trappista sörös szaloncukor.

Forrás és részletek: baon.hu