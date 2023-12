Egy 11 hetes husky kutyával találkoztunk a dunaújvárosi MOL benzinkúton még februárban, ahol Nórát, a gazdit kérdeztük a simogatásokat is jól viselő kis gyönyörűségről. Dunaújvárosból férjével egészen Miskolcig utaztak érte. A gazdi elmondta, hogy egy hirdetésben találták az egyébként Hannibál névre keresztelt új családtagot. Az alomból szúrta ki őt, mert pontosan úgy nézett ki, mint a gyerekkori kiskutyája. Pontosan ugyanolyan a kis arca, a szeme – az egyik barna, a másik kék –, mint az egykori kedvencé.

Nos, Hannibál életútját szerkesztőségünk is nyomon követte, aki továbbra is a család igazi kedvence. Hannibál idén nyáron már túl is lett az első nyaraláson, a továbbra is nyugodt kutya Békésszentandráson pihent a gazdikkal.

A két jó barát, Hannibál és Kody

Az egyéves huskynak már barátja is van városunkban, ő Kody, akivel "összeálltak" egy közös fotóra is. Nórától most megtudtuk azt is, hogy Hannibál már készen áll a karácsonyra és ebben az évben lesz egy éves.

Hannibál már karácsonyi ünneplőben

Boldog szülinapot és karácsonyt, Hannibál, no és sok-sok ínyenc falatot!