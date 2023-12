Az El Camino de Santiago a világ leghíresebb zarándokútja. Egyre több honfitársunk teszi meg a távnak legalább egy részét, sőt, már magyarországi szakaszai is vannak. De mi is az El Camino, mire kell számítania annak, aki teljesíteni akarja a zarándokutat? A legfőbb kérdés pedig talán az, hogyan készülhetünk fel rá?

A Szent Jakab-út, gyakran spanyol neve (Camino de Santiago) után El Caminónak is nevezik, középkori zarándokút, amely Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. Compostelába nem csak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az út fő része azonos. A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, amelyet az út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk. Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja.

A négy fő út és a magyar szakasz

A zarándokkalauz négy fő utat ír le. Az úthálózat valójában ennél bonyolultabb, hiszen az eredeti utakhoz más híres kegyhelyeken átvezető utak is kapcsolódnak. A hagyományos négy út a következő: a Via Podiensis, a Via Lemovicensis, a Via Turonensis és a Camino Frances.

A Szent Jakab-út 1993-tól az UNESCO Világörökség részét képezi.

Két útvonala létezik az El Caminónak Magyarországon, a Camino Húngaro (Budapest–Tata–Pannonhalma–Lébény, majd Pozsony–Wolfsthal) és a Camino Benedictus (Tihany–Bakonybél–Pannonhalma–Lébény, majd Pozsony–Wolfsthal)

A magyarországi Szent Jakab zarándokút alapútja Budapestről, a Nulla kilométerkőtől indul, és mintegy 200 kilométer után ér a több mint 800 éves, gyönyörű, román kori lébényi Szent Jakab-templomhoz, amely régi korok zarándokútjainak is fontos állomása volt. A Szent Jakab-út Lébényből továbbvezet Mosonmagyaróvár, Rajka, innen pedig Szlovákia, majd Ausztria felé, és Wolfsthalban becsatlakozik az egész Európán átívelő, Santiago de Compostelába vivő hivatalos Camino de Santiago zarándokútba.

A magyarországi Szent Jakab zarándokút bencés kolostorokat összekötő ága, a Camino Benedictus a tihanyi bencés apátságtól indul, és mintegy 170 kilométer után ér a Szent Jakab-templomhoz.

Fotó: Szilágyi Irén

Az útlevélről

Ha úgy döntünk, hogy útra kelünk, érdemes zarándokútlevelet váltani, aminek ára ezer forint. A Szent Jakab Baráti Kör által kiadott zarándokútlevél érvényes Magyarország és az Ibériai-félsziget Camino útvonalain, egyszeri zarándoklatra. Az útlevéllel rendelkező zarándok ebbe gyűjti a szálláshelyekről, templomokból és az érintett településekről a pecséteket, amelyekkel igazolja, hogy a Szent Jakab-úton járt, gyalogszerrel, kerékpárral vagy lóval. A zarándok az útlevél felmutatásával kedvezményes áron juthat szálláshoz az ajánlott szálláshelyeken, zarándokmenühöz egyes éttermekben, és Magyarországon Lébényben, Spanyolországban, Santiago de Compostelában pedig a zarándokút megtételét igazoló tanúsítványt kap.

Fotó: Szilágyi Irén

A magyarországi útvonalak 2009-ben kapcsolódtak be az El Caminóba. A kezdetekről Dukát Csilla, a Szent Jakab Baráti Kör tagja így ír a szentjakabut.hu-n.

Az egész úgy kezdődött, hogy 2009 januárjában egy baráti beszélgetés közben született az ötlet egy Lébényben tartandó Szent Jakab-napról, zarándokünnepről. Erről eszembe jutott, hogy ha már zarándokünnep, jó lenne tényleg zarándokként, gyalog érkezni Lébénybe. Ezt az ötletemet megosztottam pár barátommal, nekik is tetszett az ötlet, biztosítottak, szívesen velem tartanak majd. Azután persze arra gondoltunk, ha már egyszer zarándoklat, miért ne lehetne Szent Jakab minden zarándoka előtt nyitott az út. A 2010-es csoportos zarándoklaton már hatvanöten indultunk el Budapestről, és nyolcvanan gyalogoltunk be Lébénybe. A 2010-es év nagy lépése az volt, hogy egy tizennyolc tagú csapat továbbgyalogolt Lébényből az ausztriai Wolfsthalba, ahol a Camino akkori legkeletibb pontja és jelzése volt. Megtaláltuk az utat és a jelet, így megteremtettük a lehetőséget, hogy Magyarország bekapcsolódhasson az egész Európán átívelő, hivatalos Camino de Santiago zarándokútba, és bárki, akit szíve Szent Jakab útjára hív, akár Budapesttől Composteláig elzarándokolhasson.

Irache, Bodega Irache

Fotó: Szilágyi Irén

Dunaújvárosiak az El Caminón

A dunaújvárosi Szilágyi Irén megtette az út egy részét.

– 2019-ben a francia útszakaszon mentem végig (Camino Francés: Saint-Jean-Pied-de-Port – Santiago de Compostela – a szerk.), ez 764 kilométer volt. Mindig szerettem túrázni, különösebb extrém, fizikai felkészülésen nem vettem részt. Háromszor megtettem különböző társaságokkal a Magyar Zarándokutat, ami 431 kilométer Esztergom és Máriagyűd között. Rendszeresen nordic walkingoztam (skandináv gyaloglás a – szerk.). Sokat olvastam az El Caminóról, lélekben így készültem. A legfontosabb egyébként egy jó túrabakancs beszerzése. Hét kilót cipeltem magammal a hátizsákomban, amire szükségem volt, az a rendelkezésemre állt. 2019. március 29-én indultunk útnak másodmagammal, és április 25-én értem célba. Ekkor már egyedül voltam, mert útközben kettéváltunk. Compostelában azután megkaptam a tanúsítványt arról, hogy teljesítettem az El Camino francia útját. Naponta húsz-negyven kilométert tettem meg. Ez függött a terepviszonyoktól, és attól, melyik településen néztem ki magamnak szállást. Már pontosan nem emlékszem, de az biztos, ezer euró alatt volt a költségvetésem. Ebben benne volt a Marseille-ig szóló repülőjegyem, a Marseille-től Saint-Jean-Pied-de-Port-ig érvényes vonatjegy is. A szállások éjszakánként öt és tizenöt euró között mozogtak, négy-öt euróért pedig meg lehetett enni egy meleg ételt. Minden egyszerű, majdnem nomád volt, de egy zarándokút nem a luxusról szól. Nem vallási megfontolásból indultam el, kihívásnak tekintettem, elhatároztam, megcsinálom ezt a szakaszt. Bár, már akkor is voltak olyanok, akik bulinak tekintették a zarándoklatot, például úgy vitették a holmijukat maguk után. Már szervezett utak is vannak, nekem ez nem szimpatikus. A zarándoklat kezdi elveszteni a varázsát.

Hogyan készüljünk?

Ha valaki útra akar kelni, a felkészülés során fel kell tennie magának néhány kérdést, ezekre válaszként adunk most néhány jó tanácsot.

Az első kérdés: mikor induljunk? A legjobb májusban, illetve szeptemberben vagy októberben. Ebben az időszakban ugyanis nem elviselhetetlen a hőség, ezért a legtöbben ezekben a hónapokban járják végig az El Caminót, így több zarándokszállás tart nyitva.

Milyen legyen a hátizsákunk, mit tartalmazzon? A jó hátizsák csak néhány ponton illeszkedik a háthoz, a testhez erősíthető, és mindenképp kényelmes, esetünkben harmincöt literesnél ne legyen nagyobb. A súlya a szakemberek szerint megpakolva, a testsúly tíz százalékánál ne legyen több.

Milyen legyen a bakancsunk vagy a cipőnk? A fő szempont, hogy kényelmes, vízálló legyen, valamint speciális talpú, amely elnyeli a rezgéseket. Viszont a lábbelit semmiképp se a Caminón használjuk először, előtte járassuk be! Érdemes vinni papucsot vagy szandált is, a napi gyaloglás után jó lesz a bakancsot lecserélni.

Fotó: Szilágyi Irén

Vigyünk-e hálózsákot? Igen. A lényeg: könnyű és nagyon kicsire összehúzható legyen, hogy kis helyet foglaljon el.

Mennyi ruhát vigyünk magunkkal? Az El Caminón résztvevők azt ajánlják, hogy két váltás ruhánál ne legyen több nálunk. Mivel az úton szinte minden szálláson van euró pénzérmével működő mosógép, mosásra rendszeresen van lehetőség. Alsóneműből és zokniból három pár legyen. A pamut ruhák nehezek, és könnyű beleizzadni. Ezért pamut helyett mindenképp szintetikus ruhákat válasszunk az útra. Pólónak például a legjobb a szintetikus futópóló.

További fontos pakolni valók: nagyon magas faktorszámú naptej, napszemüveg, kalap, fájdalomcsillapító, izomlazító krém, hasfogó, vitaminok, fertőtlenítőszer, sebtapasz, vízhólyag tapasz, WC-papír, cérna, tű, elemlámpa, vagy inkább fejlámpa, bicska, elektromos elosztó (nem mindenhol van elég konnektor), kulacs.

Ha a terv elkészült, válasszunk magunknak egy megfelelő útvonalat, és induljunk. Ugyanis élményekben, látnivalókban gazdag időszak vár ránk az El Caminón.

(Forrás: szentjakabut.hu, utazas-nyaralas.info.)