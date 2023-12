Mesélj nekünk a szenzációtokról

– Három kisbárány született a karámunkban, amire azt mondják az igazi hozzáértők, hogy ritkaságnak számít. Az anyaállat Romanov fajta, ami Oroszországban kitenyésztett, finom alkatú, de erőteljes és szilárd szervezetű birkának mondható. Náluk azért előfordul ez a hármas szaporulat. A három bárányból az elsőszülött kossá fejlődik, míg a húgaik nagyobb korukra, jerkékké válnak.

A leendő birkanyáj alapításáról

– A nyáron hazahoztunk egy birka lányt, aki már a kisbárányával érkezett. Ő mára már kinőtte magát és a reményeink szerint nemsokára neki is fognak bárányai születni. Egy másik helyről hoztunk hozzájuk egy kost is, és most a szaporulatuknak örvendezhetünk.

Balogh Tamás

Boldog vagyok miattuk

– Ez az én démonom, hogy mindegyiket házi kedvencként szeretem és nem valami haszonállatként, pláne leendő élelmiszerforrásként tekintek rájuk. A Mikulás napjára vártuk, hogy megajándékoznak bennünket a kisbárányaikkal, de egy kicsit elsiették a dolgukat. Egészséges, jókedvű kis jószágok lettek belőlük.

A megérkezésükről

– A fehér fiú bari negyedikén este született. Kifaggattuk a naptárt, de az aznapi állás szerint nehéz volt nekik nevet találni. A kislányok valószínűleg a Bori és a Barbara nevet fogják kapni, mivel az a névnap volt a tegnapi. Ezzel a lendülettel a kisfiút pedig Barnabásként szólítjuk.

Szerencsére életrevalók mind a hárman

– A kis feketebundás lányok ma reggel születtek, és amikor most, délután kettő körül beszélgetünk, már megállíthatatlanul futkosnak a nagyok körül. Esik az eső és fúj a szél, mi az emberek fázósan húzzuk össze magunkat, ők pedig már fölszáradtak, nem panaszkodnak. Szemmel láthatóan jól érzik magukat! Úgy látom rajtuk, hogy szerencsére egészségesek, hasonló súlyúak, nincsenek lemaradva egymástól.

A nagyok is szelídek maradtak

– Itt voltunk az anyuka mellett, amikor a kis kos megszületett, és akkor sem idegeskedett a jelenlétünk miatt. Kérdéses volt a felnőtt kos magatartása, de ő az első születés idején is nyugodtan ellegelészett majd, amikor az első hangját meghallotta a kisbáránynak, odaszaladt hozzá, megnézte, hogy ki szólalt meg, aztán megnyugodva tette a dolgát tovább. Szerencsére közülük egyik sem agresszív!

Hárman várnak két lehetőségre

– A mi kisbárányainknak toleránsaknak kell lenniük, hiszen az anyaállat egyszerre kettő barit tud táplálni, így az egyiknek várnia kell a sorára. Egyenlőre tolakodás nélkül megy nekik a dolog.