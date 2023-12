A karácsonyra gondolva sokaknak a feldíszített fenyőfa alatt csücsülő ajándékhalmaz jut eszébe. Bár nem a becsomagolt meglepetések jelentik a karácsony lényegét, szinte mindenki próbál minél átgondoltabb, kreatívabb, hasznosabb ajándékkal készülni családjának, rokonainak, barátainak. Sokszor azonban a nagy kapkodásban a jól bevált termékek maradnak a befutók, amit a boltok polcairól könnyedén összeválogatva akár egy vásárlás alkalmával beszerezhetünk. Az ilyen „megúszós” vásárlásoknál azonban általában egy nagyon fontos szempontot nem veszünk figyelembe: nem támogattuk a helyi vállalkozásokat.

Pedig a hazai, ráadásul a környékünkön megtalálható helyi termékek beszerzésével magunknak, a lokális vállalkozásoknak, és nem mellesleg Földünknek is egy hatalmas szívességet teszünk. Ha helyi terméket veszünk, azzal a helyi gazdaságot támogatjuk, ezt biztosan mindenki tudja. Emellett azonban még megannyi pozitívum szól a lokális portékák vásárlása mellett. A témáról Horváth Klára, kézművessel beszélgettünk, aki férjével, Osztrider Zoltánnal a december 17-ei baracsi falukarácsonyon számos más helyi árus kínálta szebbnél szebb termékeit.

Horváth Klára csaknem 20 éve foglalkozik agyagfigurák készítésével, de repertoárjába tartozik a betonalkotások és porcelánból megformált termékek kreálása is. Alkotási vágya férjére is „átragadt”, aki főleg bögréket, tálakat, tányérokat készít. Alkotásaikból októberben kiállítás is nyílt a Baracsi Könyvtárban, az érdeklődők pedig legutóbb a falu karácsonyi ünnepségén találkozhattak velük és bűbájos, kézzel készített ajándéktárgyaikkal.

Klára is egyetértett azzal, hogy fontos lenne a helyi vállalkozások támogatása. A vevő szempontjából ez azért lényeges, mert egyedi, kézzel készített termékek kerülnek birtokukba, amiket nem lehet megtalálni az áruházak tömeg gyártott portékák között. Ezek az áruk ugyanis nem csak minőségi anyagokból készülnek, de az alkotók szívüket-lelküket beleteszik a termékek elkészítésébe, és teljes mértékben a vásárló igényeinek kielégítését célozzák.

Mindemellett azzal, hogy hazai termékeket vásárolunk, karbon lábnyomunkat is csökkentjük, hiszen a helyben készült áruknak nem kell átszelniük a fél világot, hogy eljussanak hozzánk. Minél több helyit támogatunk, annál többen döntenek saját vállalkozásuk elindításán, ami végül azt eredményezi, hogy minden, amire csak szükségünk van (és még több) a közvetlen környezetünkben megtalálhatóvá válik majd, így feleslegessé válik a Föld másik pontjáról történő áruk beszerzése.

Horváth Klára megjegyezte, a helyi kézművesek támogatásával a vásárlók hozzájárulnak egy szenvedély, vagy éppen egy régóta dédelgetett álom megvalósításához, ez pedig az egyik legfontosabb aspektusa az egész „vásárolj helyit” kezdeményezésnek. Amint azt a kézműves említette, nála karácsony táján leginkább az angyalkákat keresik az érdeklődők, a baracsi falukarácsonyon azonban egyéb, kisebb-nagyobb figurákat, dísztárgyakat, és díszes bögréket, tálakat találhattak a jelenlévők.