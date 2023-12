Többen dolgoznak olyanok a médiában, akik Dunaújvárosból indultak. Közéjük tartozik Maár-Laza Bori is, aki meteorológus, az M1 közszolgálat csatorna időjárásjelentője. Gyermekkorát Iváncsán töltötte, de már Dunaújvárosba(n) járt középiskolába. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte. A meteorológus, éghajlatkutató egy magyar légiforgalmi szolgáltatónál kezdett el dolgozni, majd a közszolgálati televízió megkeresésére – kemény, többlépcsős castingon átesve – csatlakozott hozzájuk. Már több, mint nyolc éve bízhatjuk rá magunkat, ha az időjárásról van szó.

A repülés túl nagy szenvedély ahhoz, hogy lemondjon róla, de miután családot alapított és 2 gyermekük megszületett, át kellett alakítani az életüket. Arra a felvetésre is válaszol, hogy vajon számon kérik-e rajta az emberek, ha nem jön be az előrejelzése. Nem csak éghajlatkutatóként, hanem magánemberként is foglalkoztatja a klímaváltozás kérdésköre. A videós podcast-ben szóba kerül az is, hogy szereti az állatokat, különösen a cicákat, már kettő is van belőlük otthon. Gondoljanak csak bele, az ifjú hölgy 16 évig focizott is és nagyon büszke arra, hogy szülőfaluja focicsapata, kis csapatként tavaly legyőzte a bajnok Fradit. És nem utolsó sorban volt már egy un. túlélő túrán is, amikor a „semmi közepén” csupán egy térképpel a kézben, csapattársaival együtt időre kellett feladatokat elvégeznie. Egyetért azzal a felvetéssel, hogy valójában az egész élet egy túlélő túra.

A csinos időjóssal Várkonyi Zsolt, a Dunaújvárosi Hírlap és a duol.hu főszerkesztője Budapesten, a Mediaworks stúdiójában beszélgetett.