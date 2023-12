Az országos rangsor élmezőnyében

A Magyar Birkózó Szövetség nevében Ancsin László köszöntötte a birkózókat. Elkészült az idei eredmények alapján a szövetségi rangsor, ahol a 19. helyet foglalja el a DKSE 701 ponttal. Ez úgy oszlott meg, hogy az országos versenyeken 212, a csapatversenyeken 130, területi versenyeken 66, míg a nemzetközi porondon elért eredményekkel 293 pontot gyűjtöttek sportolóik. A fiókegyesületek (Gurics György BDSE, Enying VSE) eredményeit is hozzátéve a 93 egyesületből viszont már a 9. helyet birtokolja a klub 1132 ponttal, megelőzve sokkal nagyobb csapatokat is. Az eredményekhez az edző munkát is dicsérte a főtitkár, valamint kihangsúlyozta a 2024-es évi támogatás 50 millió forintos plusz forrását, amit az egyesületek edzői projektjeire és a sportolók támogatására lehet majd fordítani. Zárásul Nyikos Veronika és Pupp Viktória teljesítményét emelte ki. Továbbá az is megemlítette, hogy 2025-ben veterán világbajnokságot rendezne Magyarország.