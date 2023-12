A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre is, mindamellett, hogy szervezetileg nagy erőket mozgósítanak a bűnözők, bűnözői körök felderítésére. A prevenció részeként november 10-én egy úgynevezett kibernapot tartottak Fejér vármegyében, amelynek során a rendőrök személyesen is igyekeztek minél több polgárt megszólítani, s felhívni a figyelmüket a veszélyre. Ekkor volt alkalmunk egy beszélgetésre is a témában Kiss Dénes rendőr őrnaggyal, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetőjével.