Sokan dolgoznak a médiában olyanok, akik Dunaújvárosból indultak. Ilyen Tari Judit Titanilla is, aki az M1 közszolgálati csatorna szerkesztő - riportere, műsorvezetője. Dunaújvárosban nőtt fel, az általános és a középiskolát is itt végezte. A világra nyitottan már akkor a média felé fordult, előbb a városi televízióban bontogatta szárnyait, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre ment, ahol a média - kommunikáció szakirányt választotta. Elmondta, hogy az egyetem sok mindenre felkészítette, de a szakmát igazán a gyakorlatban tanulta meg. Kislánya születése átalakította az életét és az időbeosztását is. Úgy fogalmazott: „Amikor a gyerek megszületik nem megváltozik az életed, hanem lesz egy másik”. Arra a Wellhelo idézetre, hogy „Csak intünk az égnek, míg tudjuk, hogy várnak helyek, amik belőlünk új embert csinálnak” azt mondta, hogy jelenlegi életével, munkájával elégedett, mai fejjel úgy érzi, hogy ezzel a jövőben is kiegyezne. A hírműfaj egy életforma vallja, ahol mindig van egy újabb kihívás. A beszélgetésben szóba kerül az is, mi is az a „műveleti magassarkú, és az is, hogy a szerkesztő-riporter is „holtig tanul”. A sport a fitness mindennapjai részét képezik, amelyek jól kikapcsolják. Szereti a finom borokat, a kirándulásokkal összekötve, ami neki és családja számára a baráti összejöveteleket jelenti, az összetartozás érzését erősíti.

A csinos szerkesztő - riporter, műsorvezetővel Várkonyi Zsolt, a Dunaújvárosi Hírlap és a duol.hu főszerkesztője beszélgetett Budapesten, a Mediaworks studiójában.