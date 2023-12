Nem lehet eleget beszélni a szilveszterre való felkészülésről. A rutinosabb gazdik már jó korán biztonságba helyezik a házi kedvenceket, ám még ők sem lehetnek biztosak abban, hogy nem él át pánik félelmet szeretett állatuk, miközben nyugodtnak hiszik – írja közleményében a Petissimo. A megfigyelés nagyon fontos, ugyanis lehet, hogy egy-egy viselkedésformára még nem kapjuk fel a fejünket, azonban több tünet együttese már gyanút keltő lehet. Ilyen tünetek lehetnek a ledermedés, menedék keresés, kitágult pupilla, ijedt tekintet, szapora légzés, gazdi keresése vagy éppen a mindenkitől való menekülés.

A félelem jelei kedvencünknél

Fontos, hogy amennyiben kedvencünk keresi a testközelséget velünk, ne küldjük el. Simogassuk, vigasztaljuk. Ma már tudjuk, hogy a félelmet nem lehet jutalmazni, sőt azzal, hogy simogatjuk vagy éppen finom falatokkal kedveskedünk neki, az állat komfortérzetét növeljük. Szóval elő a malacfüllel, a szimatszőnyeggel és a cicanasival, mert lehet, hogy kedvencünk éppen attól fog megnyugodni, hogy a csemegékkel lesz elfoglalva a fények és a zajok helyett. Segíthet, ha szól a zene vagy a tévé és elsötétítjük az ablakokat

– sorolta Lukács Gabriella, a Petissimo munkatársa. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kinti kedvenceket mindenképpen engedjük be egy zárt helyiségbe: lakásba, garázsba, pincébe. Ügyeljünk rá, hogy olyan helyen legyenek, ahol akkor sem tudnak magukban kárt tenni, amikor pánikba esnek a hangos zajoktól. Ha nem vagyunk kedvencünk mellett, tegyünk be mellé egy olyan ruhadarabot, amelyen érzik a gazdi illatát, és készítsünk nekik egy kényelmes fekhelyet. A félősebb állatoknak nyugtató párologtatót is bekészíthetünk, ami kifejezetten kutyusoknak, cicáknak készült ilyen esetekre.

Jó, ha nem látják a fényeket, tehát ne egy olyan helyiségben legyenek, aminek például üvegfala vagy nagy ablaka van. Emellett jó, ha szól a zene vagy a tévé nekik, ami segít kizárniuk az ijesztő hangokat. A kinti cicáknak legyen bent alomtálca, ha pedig nagyon nem szoktak alomhoz, akkor akár földet is tehetünk bele. A lényeg, hogy ne akarjon kikéredzkedni a békés kis vackából

– sorolta a tanácsokat a szakember. Lukács Gabriella szerint a benti kedvencek kicsit jobb helyzetben vannak, de a korábbi rossz tapasztalatok vagy éppen egy gyengébb idegrendszer esetén a házban tartózkodó állatoknál is pánik félelmet okozhat a petárdázás és a tűzijáték. Fontos, hogy akár kinti, akár benti állatokról van szó, mire elkezdődnek a durrogtatások addigra zárjuk be őket. Ha nagyon muszáj még kivinni őket például egy egészségügyi sétára, akkor legyen rajtuk hám és nyakörv is, és mindkettőre csatoljunk pórázt, hogy ha az egyikből kibújna ijedtében, a másikat meg tudjuk tartani.

Bent jó, ha olyan helyre rakjuk a fekhelyüket, kuckójukat, ahonnan nem látják a fényeket, például egy asztal vagy egy lépcső alá. A nyugtató párologtatók is jó szolgálatot tehetnek ilyenkor, de ha már tapasztaltuk, hogy kedvencünk extrém félelmet él meg, akkor az állatorvosnál kérhetünk direkt kutyák, cicák számára készült nyugtatót, melynek az adagolását is elmondja az orvos. Ezt is megvehetjük hetekkel korábban, hogy ne szilveszter éjszaka kelljen hirtelen ügyeletes állatorvost keresni

– osztotta meg a szakértő.

Elveszett és talált állatok

Lukács Gabriella szerint érdemes a kutyák chipjét is ellenőrizni még Szilveszter előtt, hogy minden adat megfelelően szerepel-e rajta, ha esetleg mégis megtörténne a baj. Ha mégis elszaladna ijedtében a kutyusunk, induljunk rögtön a keresésére és ne várjunk reggelig, mert minél többet tartózkodik kint az eb, annál messzebb menekülhet. A keresés mellett azonnal hívjuk fel a helyi állatvédőrséget is. A Facebookon megtalálhatóak a helyi szervezetek, amelyek szilveszter éjjel és január első napjaiban az eltűnt állatokat keresik.

Amennyiben mi találnánk rettegő cicát, kutyát, igyekezzünk nem megijeszteni, gondoljunk arra, hogy már most is pánikban van. Ha úgy látjuk, hogy támadhat, semmiképp ne próbáljuk megfogni, próbáljuk felvenni a kapcsolatot a helyi állatmentőkkel. Bár a legtöbbször az állatok ilyenkor nem támadnak, érdemes az ösztöneinkre hallgatni. Ha van rá mód, vigyük el chipet olvasni, hisz ma már rengeteg helyen van chip-olvasó, például a MOL kutakon is. Ha erre nincs lehetőség, vagy maradjunk ott vele, míg megérkeznek az állatvédők, vagy vigyük be magunkkal a lakásba, a garázsba, bárhová, ahol kicsit megnyugodhat és a melegben megvárhatja az állatvédőket

– tette hozzá a szakember.

Forrás: agrárszektor