A házigazda Búvársuli SE tizenhárom úszója összesen huszonhárom érmet szerzett, négy arany-, tíz ezüst- és kilenc bronzérem elosztásban. A versenyről Gurisatti Róbertet, a Búvársuli vezetőjét kérdeztük.

– Ragyogó versennyel zárták az évet. Edzőként miként látta az eseményeket?

– Eredetileg a két héttel ezelőtti világkupát szántuk az év befejezésnek és a fő versenynek. Tehát nem igazán gyúrtunk rá, ennek ellenére csodálatos eredmények születtek. Cápa korosztályban például a legeredményesebb versenyző Majsai Eliz lett négy elsőségével, de jól szerepelt Grizner Árpád Áron a második helyeivel. Szintén remek formát hozott Aszlajov Alexander, szintén második, harmadikhelyezésekkel. Váltóban ifi és serdülőkkel felállva volt harmadik helyünk, hogy csak néhányat említsünk a gyerekek teljesítményéből.

Tehát nagyon jól vették az akadályokat, Nem számítottam ilyen remek eredményekre.

A cápa korcsoportból Takler Tímea, Majsai Elíz, Gurisatti Rebeka, Kulcsár Adél Alexa

Fotó: Horváth László

– Akkor most kihúzták a dugót és lekapcsolták a villanyt?

– Természetesen ezzel még nem ér véget az év, egy átmozgató edzés, valamint játékos évzáró, közös buli is volt. Ezután két hét szünet következik, amit a gyerekek és én is megérdemlek.

Húzós volt ez az év és nagyon büszke vagyok a gyerekekre, ami munkát elvégeztek. Le a kalappal mindenki előtt.

– Amikor visszatekint, láthatja, hogy felnőtt egy generáció. Miként kezeli?

– Tényleg elértek olyan korba, amikor nem gyerekként, hanem felnőttként kell foglalkoznom velük. Ehhez nekem is fel kellett nőni, mert ilyen korosztályom még nem volt. Tehát mindkét részről ezt tanuljuk. Az eredmények tükrében talán mondhatjuk, kezd alakulni. Úgy érzem menni fog jövőre is.