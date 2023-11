Nem sokan gondolták volna előzetesen, hogy a mérkőzés utolsó másodperceiben az uszoda közönsége állva tombol azért, hogy a dunaújvárosi csapat döntetlenre – és aztán büntetőkre – hozza a mérkőzést. Pedig így történt, miután a DFVE szezonbeli eddigi legjobb, kimagasló teljesítményét nyújtotta. A társaság akkor sem adta fel és bicsaklott meg, amikor a harmadik negyedben négy góllal elléptek a spanyolok. Maczkó kapusteljesítménye és a védekezés szenzációs volt, erre alapozva pedig szépen lefaragta hátrányát a hazai csapat, így eljutva az ominózus utolsó fél percig, amikor ráadásul még ember­előnybe is kerültek a lányok. Azonban az i-re nem sikerült feltenni a pontot, de csak dicséret illetheti ezt a fiatal csapatot. Arról nem is beszélve, hogy a fél spanyol válogatottat soraiban tudó, két holland világbajnokkal és olasz klasszissal felálló Sabadellt ennyi gólon sikerült tartani. Kilenc találatig egyedül az előző szezon döntőjében jutottak, az egész akkori, illetve mostani BL-idény minden meccsén ennél több találatot jegyeztek.

Vad Lajos vezetőedző értékelését azzal kezdte, hogy ezúttal igazi csapatként alkottak a lányok kiemelkedőt. – Ezen felül voltak nagyon jó egyéni teljesítmények is. S nem csak a gólokra gondolok ezzel, hanem a visszaúszásokra, a másik segítésére. Kezdünk csapattá alakulni. Sajnálom, hogy kikaptunk, nem szeretek vereséget szenvedni, de azért legyünk reálisak, csak a Bajnokok Ligája győztese ellen játszottunk és fejet kellett hajtani előttük. Akiket úgy érzem, a mérkőzés egyes periódusaiban meg tudtunk lepni a hozzáállásunkkal.

A szakember reálisan elmondta, a Sabadell jobb nálunk, és lehetett volna ebben a meccsben egy nagyobb zakó is. – A játékosoknak rendre elmondom, teljesen mindegy, hogy az ellenfél mennyi góllal vezet, nekünk akkor is a saját vízilabdánkat kell játszani. Szépen, mindig a védekezésre figyelve, aztán elöl meg mindig találunk gólokat. Ez most be is bizonyosodott, de az előző körben Mulhouse-ban, vagy a Ferencváros elleni bajnokin is.

Az most már látványos, hogy milyen elképesztő tartása van a társaságnak, nem adja fel. Mások összecsuklanak, mint a colstok, mi ezt nem tesszük meg.

A csapat sok kiállítást harcolt ki, de többel nem sikerült élni. Vad szerint ilyen a sport, a játékosok pedig nem gépek. – Lépcsőzetesen haladunk előre, jelenleg a védekezésünk összetételén dolgozunk, nagyon jó úton járunk, de csak másfél hónapja vagyunk együtt, szóval van még munka bőven.

Lapunk kérdésére, hogy ez a tartás és eredmény mire adhat alapot a folytatásra, azt mondta, nem jós, majd meglátjuk.

– A héten újabb két kemény mérkőzés vár ránk, szerdán Egerben a bajnoki címvédő ellen, pénteken pedig a Magyar Kupa elődöntője a Ferencvárossal. Nem egyszerű a történet, de azért vagyunk, hogy megoldjuk ezeket és ne siránkozzunk – közölte.

Horváth Brigitta szerint hét éve rendre minden évben összekerültek a Sabadellel a nemzetközi porondon, és közülük ez a mérkőzés volt a legszorosabb. – Az utolsó támadás során a döntetlenért mehettünk, szóval, tényleg nagyon kevésen múlt. A védekezésünk remekül működött, ennek köszönhető, hogy ilyen jól játszottunk.

Azt hiszem büszkék lehetünk a teljesítményünkre, hiszen kilenc gólon tartottuk ezt a csapatot.

Megjegyezte, amikor a Sabadell már négy találattal vezetett, egyáltalán nem törte meg a csapatot. Ehelyett csak arra koncentráltak, hogy menjenek és játsszanak tovább. – Az eredményt egyáltalán nem figyeltük, csak arra törekedtünk, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk – tette hozzá.

A csoport másik mérkőzésén a francia Mulhouse 15–12-re legyőzte a görög Alimost. A DFVE szombati vereségével eldőlt, hogy már nem végezhetnek a kvartett továbbjutást érő első helyén. Az állás: 1. Sabadell 9 pont, 2. Mulhouse 5 pont, 3. Alimos 3 pont, 4. DFVE 1 pont.