Mint arról már korábban is írtunk, hat ütemben végzett pontytelepítést idén a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a halgazdálkodási tervnek megfelelően (a Felső-öbölben és a Kikötői-öbölben). Az egyesület tájékoztatója alapján, a kötelezőkön túl most egy bónusz pontytelepítést is tartanak, mégpedig november 30-án a Felső-öböl területén. Ennek tükrében néhány ideiglenes szabály is életbe lép az érintett vízfelületen: a telepítés napjától számított 2 napon át (december 1-ig) horgászni csak napkeltétől napnyugtáig szabad, a telepítés napjától számított 1 hét alatt (december 6-ig) összesen legfeljebb hat ponty megtartása engedélyezett.