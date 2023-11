Jovány Barbarát hétéves kora óta ismerem, akkor már túl volt az agyműtétjén, ami következtében életben maradt, de megvakult. Tele volt élettel a szőke parókás kislány, álmokkal és vágyakkal… Aztán… Évek során elvesztette előbb édesanyját, majd az őt felnevelő nagyanyját is. Örökölt egy lakást, ami a város összefogásával, néhány évvel ezelőtt a korábbi polgármester és néhány lelkes ember segítségével megújult, s most abban él, kutyájával, Bebével:

- Van egy barátom, Viktornak hívják. Tavaly ismertem meg Pesten, egy istentiszteleten.

Elmesélte, hogy a pásztor éppen a párkapcsolatról beszélt, és ő közben azon gondolkozott, hogy nem tudja, hogy neki valaha lesz-e párja… és rá egy hétre kapott egy levelet, amit Viktor írt, hogy nagyon megtetszett neki. Viktor is vak, de ő dolgozik, portás egy sportcsarnokban. Neki is van egy vakvezető kutyusa, és ő is egyedül él.

Miért nem költöztök össze?

- Annyian kérdezik tőlünk, és azt válaszolom rá, hogy mert nekünk ez így jó. Előbb jobban meg kell ismernünk egymást, s csak utána összeköltözni. Sokan azzal követnek el hibát, hogy mindjárt összeköltöznek. Az a lényeg, hogy barátok is vagyunk, és szeretjük egymást. Lépésről lépésre szépen haladunk előre.

Mit szeretsz benne?

- Azt, hogy hisz Istenben. Igét is hirdet és orgonán is játszik…

Fontos neked, hogy hiszel Istenben?

- Ha ő nem lenne, én már nem élnék. Nagyon jó belekapaszkodni, bízni abban, hogy előrébb jutunk, hinni abban, hogy a dolgok jóra fordulnak. Manapság egyre kevesebb a jó ember, mindenki rohan, panaszkodik, senki nem ér rá semmire. Én nem is értem, miért nem segít ember az embernek.

Erről jut eszembe, hogy néhány éve azt mesélted, hogy meg akarsz ajándékozni egy-egy rászoruló családot. Miért fontos ez neked, hiszen te is rászoruló vagy?

- Mert én tudom, hogy milyen az az érzés. Van egy barát barátom, Gábor, ő is vak. Három éven keresztül vele mentünk egy négygyermekes családhoz minden karácsonykor. Nagyon nehéz körülmények között éltek. Olyan nagy szeretettel fogadtak bennünket. Összegyűjtöttünk mindent, amiről úgy gondoltunk, hogy szükségük lehet rá, főtt ételt is vittünk nekik. Láttad volna, ahogy a gyerek örültek a szaloncukornak! Már elköltöztek, így el kezdtem keresni, hogy kinek tudunk majd az idén is segíteni.

Miért jó ez neked?

- Mert jó, hogy mások boldogok…

Barbi kis lakásában Lego-játék van az ágyon. Épít vele, mindent, amit éppen megálmodott. A polcokat a korábban készített kerámiái is díszítik. Ezek a kedvencei. De mióta megszűnt a Vakok intézetében a kerámia műhely, már nem tud vele foglalkozni.

- Annyira hiányzik. Mondják, hogy most már van olyan anyag is, amit nem kell kiégetni, így nem kell hozzá kemence. Már csak egy hely kellene, ahol tudnék dolgozni. Egy kis helyiség, ami a műhelyem lenne polccal, ahová el tudnék menni, ahová lenne miért elmennem. Meg lenne az a lelki örömöm, hogy van miért felkelnem, van mit tennem.

Miért fontos ez neked?

- Amikor ezzel foglalkozom akkor, ez számomra a megnyugvás, mert imádtam, amit csináltam, s közben eltűnt minden gondom és bánatom… és nagyon jó volt, ahogy kész lett, és megnéztem a két kezemmel, s láttam, hogy milyen szép lett…

De te nem is látsz?

- De igen, a kezemmel. Ha mosogatok, a kezemmel látom, hogy tiszta-e az edény, ha a vak barátnőmmel ruhát veszünk, a kezünkkel látjuk, hogy tetszik, vagy nem tetszik… Most látom, hogy nem szép az itthoni ruhám, mert ebben takarítottam…

Te amúgy boldog vagy?

- Igenis meg nem is…

Barbara készül a karácsonyra. Szeretne segíteni, s hisz abban, hogy egyszer ismét lesz hol dolgoznia, legfőképp a kerámiák és a lelki öröm miatt.