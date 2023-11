Minden erőmmel azon voltam, hogy idén ne csábuljak el túl korán a karácsonyi bevásárlást, dekorálást illetően, viszont csakúgy, mint általában, most is beadtam a derekam és nagy erőkkel vetettem bele magam az ünnepi készülődésnek. Bár még csak három napja tart a november, a december pedig majd csak négy hosszú hét múlva kezdődik, a boltokban a vásárlók szemét kiszúró karácsonyi díszek rám is megállás nélkül kacsintgatnak. Azért büszke vagyok magamra, hiszen sokkal előbb is elkezdhettem volna a karácsonyi dekorációk felaggatását, vannak ugyanis, akik már halloween után egy nappal lelkesen állítják a karácsonyfát.