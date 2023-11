A dunaújvárosiak az utóbbi két meccsüket elvesztették az Erste Ligában. Csütörtökön hazai pályán az SC Csíkszeredától kaptak ki 3-1-re, majd másnap a Ferencváros otthonában 7-3-ra.

Vasárnap a székesfehérvári FEHA19 látogat Dunaújvárosba, és nagyon kellene már egy győzelem Niko Eronen együttesének, hiszen pillanatnyilag a tabella utolsó helyén áll. A két csapat eddig kétszer találkozott a bajnokságban, Fehérváron 6-2-re, míg Dunaújvárosban 1-0-ra nyertek a Bikák.

Időközben sorsoltak a Magyar Kupában. A tavalyi évhez hasonlóan ismét összekerült az FTC-Telekom és az UTE a kupa negyedik fordulójában. A másik párban a Dunaújvárosi Acélbikák és a BJA játszik a négyes döntőbe kerülésért. Vagyis a DAB-nak szerencséje volt a sorsolásnál, hiszen a Budapest Jégkorong Akadémia (a BJAHC utánpótlása) gyengébbnek tűnik, mint az FTC vagy az UTE

A mérkőzések tervezett időpontja december 5-6., illetve január 16., de ettől a csapatok megállapodása alapján el lehet térni.

Az osztrák bázisú bajnokságban induló Hydro Fehérvár AV19 és a címvédő BJAHC automatikusan tagja a négyes döntő mezőnyének. A final fourt 2024. január 27-28-án rendezik meg.

Egy érdekesség: ha egyelőre csak egy mérkőzés erejéig is, de visszatér Jászberénybe az élvonalbeli hoki! Immár hagyomány, hogy az Erste Liga olyan vidéki helyszíneken is igyekszik megjelenni, ahol jelenleg nincs első osztályú csapat, de a sportágnak vagy nagy tradíciói vannak, vagy épp most kezdett el épülni. Legutóbb Szombathelyen járt a bajnokság, most a Lehel HC létesítménye lesz az otthona egy újabb bajnokinak. A Dunaújvárosi Acélbikák és a BJAHC csap össze a Lehel HC csarnokában december 2-án, 15 órától az Erste Liga matiné keretében. A napot a Lehel HC és a MAC Ikonok Andersen Liga-bajnokija zárja – olvashatjuk az Erste Liga honlapján.

- Tudtunk róla, lehetőség nyílhat Erste Liga-meccset rendezni, ezért felvettük a kapcsolatot a szövetséggel. Egyrészt a toborzásunkat szeretnénk erősíteni a bajnokival, másrészt a szurkolóknak, a jégkorongbarátoknak is szerettünk volna elhozni egy meccset, hiszen nagyon nagy hagyományai vannak Jászberényben a sportágnak. Nem titkolt cél, hogy valamikor újra első osztályú csapata legyen Jászberénynek, de hogy ez milyen időtávlatban valósulhat meg, azt nem tudjuk. Mindenesetre a mindennapokban szem előtt tartjuk ezt a célt, még, ha ez most elég távolinak is tűnik – nyilatkozta a honlapnak a jövőre utalva Görbe Tamás, a Lehet HC ügyvezetője.

Való igaz, a Jászberényi Lehel HC először 1985-ben indult a magyar bajnokságban, öt évvel később, az 1989-90-es szezonban bajnok lett, később kupát is nyert, a nyitott pálya legendás mérkőzéseknek adott otthont. Jó ideje alacsonyabb szinten zajlik a hokiélet a városban, de az Andersen Liga elindulásával számukra is új lehetőségek nyíltak meg.

Az Erste Liga állása: 1. UTE 16 mérkőzés/32 pont, 2. Gyergyói HK 17/31, 3. Budapest Jégkorong Akadémia HC 17/29, 4. FTC-Telekom 12/28, 5. Corona Brassó 16/26, 6. DVTK Jegesmedvék 16/24, 7. SC Csíkszereda 18/24, 8. FEHA19 17/17, 9. Debreceni EAC 16/17, 10. Dunaújvárosi Acélbikák 17/15.