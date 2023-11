Az eddig három mérkőzésen eddig egy pontot szerzett a hazai alakulat, azonban egyedül éppen a görögöktől kapott ki nagyobb különbséggel a nyitányon, a francia Mulhoustől büntetőkkel kaptak ki, a címvédő spanyol Sabadell is örülhetett, hogy egygólos sikerrel távozott Dunaújvárosból. Ezúttal pedig az egyedül ellenünk sikert arató Alimossal szemben szerettek volna visszavágni a lányok, amire az elmúlt hazai és nemzetközi meccsek okkal adtak alapot.

DFVE – Alimos NAC Betsson 11-12 (2-2, 4-4, 1-3, 4-3)

DFVE: Maczkó – Jonkl, Kardos L., Dobi 2, Horváth, Mahieu 3, Szabó, Garda 5, Kardos D. 1, Pál, Lovász. Vezetőedző. Vad Lajos.

Alimos NAC Betsson: Tzourka - Megens 2, Kovatsevits, Rakintzi, S. Karipidou 1, Chaldaiou, Asimaki 1. Csere: V. Karipidou, Koolhaas 3, Bitsakou, Tsimara 1, Kontogianni 4.

Várakozással teli hangulatban készülődött a két csapat, és ami a későbbi bíztatás szempontjából fontosnak bizonyult: a közönség is.

A játék Maczkó Lilla remek védésével kezdődött, a kontrából kapufát lőtt a DFVE. A vendégek hátrányból is lőttek egyet Maczkónak, válaszul Lovász is bombázott egyet a kapus füle mellé, de kimaradt a helyzet. Aztán a görögök szereztek vezetést a második percben, majd ismét Maczkó, és a vendég kapus is bravúrra kényszerült. Mahieu egyenlített, aztán Garda kiállítását használta ki Kontogianni, de Garda utána góllal írta be nevét a jegyzőkönyvbe, 2-2.

A második negyed a DFVE jó védekezésével kezdődött, ráadásul az első percben Mahieu villant és vezetett a Dunaújváros. Sőt, Pál Réka kiállítását ezúttal nem tudták kihasználni a görögök, akik valamiért szinte „állva” maradtak, amit Dobi Dorina ügyesen használt ki, 4-2. Nem sokáig örülhettünk az előnynek, mert a holland válogatott Koolhaas után S. Karipidou a góljával behozták a hátrányukat. A DFVE válaszlépése kimaradt, sőt újból Maczkó bravúrjára kényszerültek. Pált végleg kiállították, az újabb emberelőnyt a hazai kapus teljesítménye miatt ezúttal sem tudták kihasználni a vendégek. Azonban a negyed felénél Tsimara egy szépen kijátszott helyzetből talált be, 4-5. A görögök "pusztító" védekezéssel állították meg a DFVE támadásait, a felfokozott tempóban ismét Maczkóra támaszkodott a hazai csapat. Aztán ötmétereshez jutott a Dunaújáros, Garda pedig védhetetlenül lőtte meg a gólját. Aztán jött az újabb fordulat, mert egy perccel a vége előtt Horváth helyet csinált, Garda pedig fantasztikus bevágta a labdát a hálóba. Sajnos a görög válogatott Asimaki révén a túlfeszített hangulatban egyenlítettek a görögök. Amire már csak egy fantasztikus kapufával válaszolt a Dunaújváros.

A harmadik negyedben mindkét csapat óriási elánnal vette föl a harcot. Elhalt egy vendég és egy hazai kísérlet is, majd Kontogiannivédhetetlenül lőtt emberfórban, aztán Megens is beköszönt. A válaszul indított hazai akció a körülményessége miatt elakadt, mindenki betömörült a vendég kapu elé, de a harc nem hozott gólt. Mahieu bravúros mozdulattal tett róla, hogy szoros maradjon a meccs, de erre Koolhaas nagy birkózás után kegyetlenül beejtett, 7-9. Vad Lajos időt kért, a megálmodott akció első lövésébe a védők beleálltak, a második pedig fölé szállt. Ezután hazai kiállítás és újabb Maczkó bravúr következett.

A záró felvonásban kezdésként egy újabb megnyugtató Maczkó bravúrt láttunk. Vendég kiállítás után az ő kapusuk is nagyot ment, de Garda is megmutatta, hogy milyen a profi blokkolás. Asimaki harmadik kiállítása után a DFVE újabb ötmétereshez jutott, amit Garda higgadtan étékesített. Aztán utána máris jöhetett Maczkó az újabb bravúrral, majd valósággal „szétszakadt” a pálya. Négy és fél perccel a vége előtt Dobi Dorina Lili gyönyörű ejtéssel hozta vissza a reményt a csapatának, 9-9. Az ezt követő tűzben Szabó Nikit harmadszor is kiállították, az ellenfél pedig büntetett, de Kardos Dominika ismét egalizált előnyből, Megens sem hibázott és Kontogianni kihasználta egy újabb emberelőnyt, 10-12 és még másfél perc volt hátra. Ezen is idő alatt Garda már csak szépíteni tudott büntetőből.

A dunaújvárosi hölgyek csupa szív játékát hálás tapssal ismerte el a közönség. Ismét hatalmas, előremutató teljesítményt mutattak be, ami a jövő sikereinek egyik záloga lehet.