Azért azon nem érdemes vitát indítani, hogy a megfelelő gumiabroncsok kiválasztása döntő fontosságú a jármű biztonsága szempontjából,

hiszen ezeknek a négytenyérnyi felületén múlhat az életünk, de legalábbis a testi épségünk. A kellően rövid fékút, a pontos kezelhetőség és leginkább a jó tapadás nyugalmat biztosít. De azért, valljuk be, a vételár, a futásteljesítmény is fontos szerepet játszik, nem beszélve a méregdrága üzemanyag megtakarításáról. A négyévszakos gumiabroncsok verhetetlenek, különösen gazdasági szempontból, talán ez az elsődleges oka egyre növekvő népszerűségüknek. Mivel egész évben használhatóak, nincs szükség a tavaszi-őszi cserére, ráadásul nem kell egy második garnitúra abroncs költségeit is vállalni. Ma már azt, hogy a vezetés biztonsága sem szorul háttérbe, azt a napsütésben, esőben, hóban és jégen egyaránt elvégzett vezetési tesztek is bizonyítják.

Azt megállapíthatjuk, hogy az utóbbi években

komoly fejlődésen mentek keresztül a négy évszakos gumiabroncsok,

mára már már sok típus ugyanolyan jól, vagy jobban is teljesít zord körülmények között, mint a szezonális gumik. A bolygó klímájának változásával minden évszak hőmérséklete emelkedett, így egyre ritkábban havasak az utak télen, de amikor esik is a hó, akkor sem marad meg túl hosszú ideig, hamar elolvad a fagypont feletti hőmérsékleten.

A Tire Reviews weboldal a független gumiabroncs-információk vezető forrása a világon, és minden évben részletes nyári, évszakos és téli gumiabroncs-teszteket végez. A webhely több mint 4 milliárd mérföldnyi gumiabroncs-értékelést is tartalmaz, amelyek több mint 3000 különböző abroncsmintára vonatkoznak, és több mint 400 szakértő gumitesztet tartalmaz a világ minden tájáról. Ezúttal is tesztelte 2023 legjobb négy évszakos gumijait. A tesztek eredménye többek között az, hogy továbbra is érdemes átgondolni vásárlás előtt, hogy ki milyen körülmények közt használja az autóját. Mára már elfogadott tétel, hogy a négy évszakos abroncsokat elsősorban azoknak érdemes megvásárolni, akik évente nem autóznak tízezer kilométernél többet (ami közelítőleg havi egyetlen tankolást jelent), és főleg városban használják járművüket, csak néha-néha hagyják el a várost egy autópályás, vagy országúti menetre. Mindemellett

a nyugodtabb vezetési stílus képviselőinek lehet jó választás a négyévszakos gumi.

Az azonban tényleges tévhit, hogy a négy évszakos gumit csak egyszer kell felszerelni, azután évekig hozzá sem kell nyúlni. Jó tudni, hogy ezeket a gumikat is legalább évente illik centríroztatni. De még ez sem elegendően gondos eljárás, ahhoz, hogy egyenletesen kopjanak, nem árt időnként tengelyenként meg is cserélni. Főként az orrmotoros, elsőkerék-meghajtású autóknál lényeges ez, mert elöl sokkal nagyobb terhelés éri a gumikat. Akik sportosabban, sietősebben vezetnek, azoknak jobb választás lehet a szezonális gumi. Ahogyan azoknak is, akik nagyon sokat mennek télen is autópályán, vagy több mint 200 lóerős, esetleg annál is nagyobb teljesítményű autót hajtanak.