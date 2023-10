Az Állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük október 4-én, Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének emléknapján. Sok éves hagyomány már, hogy ezen a napon felvonulást szervez a HEROSZ Fehérvári Állatotthon, amelynek keretében a legtöbben kedvenceikkel sétálnak végig a belváros egy szakaszán. A megmozdulás célja az is, hogy minél több embernek felhívják a figyelmét az állatvédelem fontosságára. Krepsz Gyöngyivel, az állatotthon vezetőjével többek között a világnap fontosságáról beszélgettünk, de természetesen arról is beszámolt, hogyan zajlanak most a mindennapok, milyen folyamata van egy-egy örökbefogadásnak a Herosz-nál.