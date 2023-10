A csatár az alapszakasz 34 mérkőzésén 35 pontot termelt, vagyis meccs per pont fölött volt az átlaga.

Ezzel a DAB legponterősebb játékosa volt a legutóbbi Erste Ligában.

A szeptember 29-én indult új szezont Székesfehérváron rögtön egy góllal és egy gólt érő átadással nyitotta. Hadzinikoliccsal a két hétvégi meccs kapcsán (is) beszélgettünk.

– A légiósok zöme nyáron távozott. Minek köszönhető, hogy ön maradt?

– Úgy éreztem, része akarok lenni annak, hogy a DAB visszakerüljön oda, ahova tartozik, vagyis a legjobb magyar csapatok közé. Tavaly kezdődött az újjáépítés, és amikor az edzőnk, Niko Eronen hosszabbított, könnyű volt a döntésem.

– Milyen különbséget lát a tavalyi és az idei csapat között?

– Idén szélesebb kerettel rendelkezünk, mint tavaly, ami azt jelenti, nagyobb lesz a verseny a sorokba való bekerülésért. Szerintem ez a legnagyobb különbség. Most, ha nem végzed a dolgod, akkor valaki ott van mögötted, és elfoglalja a helyedet. Idén talán erősebb lesz a védekező oldalunk, így ahogy én látom, nagy lehetőségünk van arra, hogy erős csapat legyünk.

– Mit vár a szezontól?

– Idén a folyamatosság az elvárásom. A lényeg, hogy minden edzésen, illetve mérkőzésen elvégezzük a kellő munkát. Ha mindent megteszünk a győzelemért, akkor ez hosszú távon sikerességet adhat.

– Ön tavaly a DAB legeredményesebb játékosa volt, a rájátszásban aranysisakos. Ez mit jelentett önnek?

– Természetesen, ha ilyen személyes dolgot kapsz, az képes extra önbizalmat nyújtani számodra, mint játékos, de azt is tudni kell, a srácok nélkül ez nem sikerülhetett volna. Köszönettel tartozom nekik, az a sisak nekik is járt volna.

Egy csapat vagyunk, és az elsődleges az, hogy csapatként legyünk sikeresek.

Ez minden személyes elismerésnél fontosabb számomra.

– Második szezonját kezdi Dunaújvárosban. Milyennek látja a liga és a magyar jégkorong színvonalát, követte-e a magyar válogatottat az A-csoportos vb-n?

– Szeretem azt a jégkorongstílust, amit Magyarországon játszanak. Passzol hozzám. A támadójáték dominál a ligában, sok jó játékossal. A válogatott történései is kiemelt szerepet játszottak számomra idén. Néztem a mérkőzéseket, már csak azért is, mert hazám válogatottjával is egy csoportban voltak. Idén nem sikerült bent maradni, de továbbra is úgy gondolom, hogy ha már lehetőségük van arra, hogy újra és újra a legmagasabb szinten bizonyíthassanak, akkor az azt mutatja, hogy a magyar jégkorong is felfelé halad.

– Magyarországon mi lepte meg a legjobban, milyenek látja a magyarokat és az országot?

– Hogy mi lepett meg a legjobban? A rajongók. Nem számítottam rá, hogy ennyi szurkoló lesz jelen. Elképesztő a hangulat Dunaújvárosban. Nélkülük egy meccs sem lenne szórakoztató, hiszen ők adják meg mindennek az alapját. Pluszlökést ad a játékunkhoz ez nem is kérdés. Szeretek itt lenni, és itt játszani. Nagyszerű emberek a magyarok, és maga az ország is gyönyörű. Semmi rosszat sem tudok mondani. Kizárólag jót kapok Magyarországtól. A szurkolóknak pedig azt üzenném, együtt minden sikerülni fog!

A DAB október 6-án, pénteken a Corona Brassót, október 8-án, vasárnap pedig a Gyergyói HK-t fogadja. Mindkét találkozó 18 órakor kezdődik. ACs