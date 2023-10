Mint azt az Országos Széchenyi Könyvtár írja, még 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbadása. Azt kérték, hogy csatlakozzanak kezdeményezésükhöz, és az egyik kiváló meseírónk, Benedek Elek születésnapjához kapcsolódjon az ünnepnap. Így aztán első alkalommal 2005. szeptember 30-án rendezték meg a népmese napját, amelynek célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

A Petőfi Sándor Általános Iskola is fontosnak tartja, hogy megemlékezzenek erről az ünnepnapról, különösen az alsó tagozatos kisdiákok esetében. Mint arról az intézmény munkaközösség-vezetője, Meskálné Jónás Ildikó beszámolt, idén ezen a napon az osztályokban beszélgettek arról, hogy ki-miért szereti a meséket, mit tanulhatnak belőle. Felidézték azt is, hogyan keletkeztek a népmesék. Mint a mesékben a mesehősök, az alsósok is próbatételeket tettek ezen a napon. Voltak, akik a Magyar Népmesék sorozatból néztek meg egy-egy epizódot vagy olvastak el egy-egy mesét. Színeztek és rajzoltak is a népmesékről, valamint játékos feladatokat, érdekes rejtvényeket oldottak meg a tanulók. Az olvasás füzetekben gyűjtöttek adatokat Benedek Elekről és a népmesékről. Több osztályuk látogatott el az MMK-ban működő Népmeseponthoz, ahol egy szórakoztató és tanulságos foglalkozáson vettek részt. Dramatikus szerepjátékkal több tanuló is belebújhatott egy-egy mesehős szerepébe.