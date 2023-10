Ez volt a Planet Budapest 2023 - Fenntarthatósági Expó és Élményprogram, amelyet szeptember 27. és október 1. között rendeztek meg a fővárosi Hungexpo területén. A rendezvény szakmai partnere a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány volt, és mint arról korábban beszámoltunk, a kiállítók sorát a dunaújvárosi Clasman Kft. is erősítette, amely a vízgazdálkodás és szennyvízkezelés területén szolgált technológiai bemutatóval (a levegő páratartalmából hogyan nyerünk ki vizet).

Árvai Gyöngyi, a Petőfi igazgatónője nyújtott be sikeres pályázatot erre az élménynapra, a szervezésben pedig két kolléga, Czimmer Éva igazgató-helyettes és Szombat Katalin osztályfőnök volt segítségre. Mint arról az intézmény beszámolt, az iskolásokat megszólító edukációs rendezvényen a gyerekek számára a D pavilon Heroes of the Future interaktív programja volt a legizgalmasabb, ami egy profi szabadulószoba és filmélmény is volt egyben. Ifjú hőseink egy élő videójáték szereplőivé váltak, ahol ismert színészek (mint például Bánki Gergely) segítségével és próbatételek teljesítésével tapasztalhatták meg, hogyan formálja az együttműködés a jövőt. A Földet elpusztítani kívánó megjósolt katasztrófa elhárítása után a második állomáson a petőfis tanítványok hősiesen megbirkóztak számos elektromos jármű vezetésével is. A kartonból épült fenntartható Mobilvárosban Segway, MonsteRoller, Gokart, Hoverboard, és különböző nagyságú elektromos rollerekkel füstmentesen és a KRESZ szabályait betartva közlekedtek.

Fotó: Petőfi iskola honlapja

Az élménynap harmadik állomása a Your Planet szórakoztató, informatív és elgondolkodtató kiállításának megtekintése volt a B pavilonban. A gyerekek látványos installációk segítségével tapasztalhatták és érthették meg, hogy mit jelent a fenntarthatóság, mit tehetnek egyénileg és közösen, hogy élhetőbb bolygót hagyjunk hátra a jövőnek. Interaktív játékok és a virtuális valóság eszközeivel merülhettek el a témában. Valamennyi diák vállalást tett a fenntartható jövőre vonatkozóan olyan területeken, mint az áramtakarékosság, a víztakarékosság, a kulacs használata, a sport, az ismeretterjesztés, a hulladék szelektálása, az egészséges táplálkozás, a húsmentes nap.

Fotó: Petőfi iskola honlapja

A gyerekek bátorságukért és hősiességükért a szervezőktől kis ajándékcsomagban részesültek: a hátizsákban hideg élelem és virágmagok voltak. Az élménynapra oda-vissza fenntartható tömegközlekedési eszközzel, vonattal és metróval utaztak. A vonatjegyük tanúsága szerint utazásuk széndioxid megtakarítása 10,48 kilogramm volt egy azonos távú autós utazáshoz képest.