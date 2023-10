Az előző szezonban három pontot csent el a Kohásztól a Nemzeti Kézilabda Akadémia, most úgy készültek a dunaújvárosiak, hogy több borsot már ne törjenek az akadémisták a DKKA orra alá.

NEKA-DKKA 26-21 (10-6)

NEKA: Csapó K. – Molnár D., Faragó L. 7 (1), Bató L. 5 (2), Győri V. 4, Lapos L. 5, Wald K. 2. Csere: Petruska D., Matucza G., Miklós K. 2, Pálmai L., Keceli-Mészáros R. 1, Kriston K., Hengl S. Vezetőedző: Bakó Botond.

DKKA: Wéninger – Horváth A. 2, Trawczynska 4, Szalai 2, Paróczy S. 3, Horváth P. 2, Sallai 1. Csere: Oguntoye (kapus), Nick 2, Bouti F., Borgyos, Moreno, Agócs, Krupják-Molnár 4, Csáki 1. Vezetőedző: Rapatyi Tamás.

Hétméteresek: 5/3, illetve 3/0. Kiállítások: 4 perc, illetve 4 perc.

3-3-ig nagyjából minden rendben ment, aztán a következő, több, mint tíz percben a Kohászt beoltották gól ellen, semmi nem sikerült a csapatnak, a technikai hibák mellett Csapó mindent védett, hetest is, szerencsére a NEKA csak háromszor volt eredményes, mire a 19. percben végre Sallai betalált, 6-4. Sajnos a folytatásban sem javultak elöl a dolgok, így az akadémisták megduplázták fórjukat a szünetre.

A térfélcsere után hiába sikerült többször is bevenni a hazai kaput, ugyanis a rohanásban a védekezés hatékonysága csökkent, így sokáig tartotta három, négygólos előnyét a NEKA. Aztán Krupják-Molnár és Horváth Anna révén sikerült visszajönni kettőre a 44. percben, (17-15), de újra jöttek a támadásban elkövetett hibák, így megint nőtt az újvárosaik hátránya, az 52. percben már 22-17 volt az állás. A hajrában sem sikerült javítani a pontosságon, ezért tovább nyílt az olló, a hazaiak már héttel is vezettek nem sokkal lefújás előtt, sajnos a DKKA-nak esélye sem maradt a győzelemre.

Rapatyi Tamás szerint a végeredményt az okozta, hogy játékosai nem tartották be a taktikai utasításokat, fegyelmezetlenek voltak. - Az első félidőben a védekezésünk egészen jól működött, hiszen csak tíz gólt kaptunk, nem azzal volt a nagy probléma, hanem elöl. A támadójátékunk akkor sem volt a helyén, fegyelmezetlenül, rosszul kerestük a helyzeteket. Amikor pedig sikerült kialakítani ezeket, akkor kimaradtak a lehetőségek. Az egész meccsen a támadójáték emiatt nem állt össze, szétesett, nagyon sokan nem vállalták fel azt a felelősséget, ami meg van adva a feladatokhoz. A végén már a védekezésre is rányomta a bélyegét az egész, ott is sokat hibáztunk, az ifi játékosok simán megverték a falunkat. Nagyon lesújt a dolog... - mondta értékelésében.

Szalai Babett is értelemszerűen nagyon csalódott volt, mert két hete erre a meccsre készültek, és azt kapták, amit vártak. - Ezek szerint mégsem voltunk felkészülve, roppantul sajnálom ezt a meccset, nem tudtuk megoldani, amire gyakoroltunk. Biztos, hogy hiányozni fognak ezek a pontok, ilyen hibákat nem követhetünk el - jegyezte meg.

Bakó Botond: - Nagyon komoly teljesítmény után szereztünk kettő pontot egy erős ellenféllel szemben. Az elmúlt időszakban érződött, s tudtuk is, jó formában vagyunk és egyre jobban megy az a játék, amit elterveztünk védekezésben és támadásban is. Nagyon optimistán vártuk ezt a meccset, úgy voltunk vele, csapatként, óriási egységgel és összefogással bátran játsszunk, vállaljuk fel azt, amit tudunk és képesek vagyunk. Aztán meglátjuk ez mire elég, de úgy készültünk, hogy győzni szeretnénk, hiába tartanak minket sokszor esélytelennek. Szeretnénk bebizonyítani, hogy helyünk van az első osztályban. Az az extra teljesítmény, melyet a kapuban Csapó Kincső az első félidőben nyújtott, magabiztosságot adott a csapatnak. Sok lehetőségünk kimaradt, de amíg ilyen stabilak vagyunk hátul, addig nem kell azon aggódnunk, mi lenne, ha. A második játékrész lendületesebb játékot hozott támadásban, voltak jó teljesítmények és szakaszokban megtaláltuk azokat a területeket, melyekre készültünk. Elégedettek vagyunk, de a földön fogunk maradni és ugyanolyan alázatosan és szorgalmasan dolgozunk tovább, mint eddig.

További eredmények: Vasas-Mosonmagyaróvár28-37, DVSC-Békéscsaba 36-24, Alba Fehérvár-MTK 29-29, Budaörs-Kisvárda 29-29, FTC-Vác 31-25, Győr-Kozármisleny 41-17.