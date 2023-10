Egykori dunaferresként, vasműsként szokatlan azt kimondani, hogy LIBERTY Dunaújváros. Ízlelgetjük a Green Steel kifejezést is, de az is igaz, hogy paradigmaváltás nélkül - ez esetben - nincs jövőkép. Azt gondolom nem vagyok egyedül ezzel. Ám lokálpatriótaként bízom abban, megvan a lehetősége annak, hogy a gyár tovább működjön. És ennél jelen pillanatban nincs is fontosabb, hiszen az új tulajdonos víziója is az, hogy „egyedül nem megy”. Egészen pontosan szoros együttműködésben a cég többi gyárával együtt, igen. Mindez jelentős működési, kereskedelmi és üzleti szinergiákat teremt a továbbiakban. Azért a Dunaferr a szívünkben még jó ideig velünk marad.