Szerdán reggel Kiss Dénes rendőr őrnagy, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője érkezett a hetedik és nyolcadik osztályos fiatalokhoz, akiknek az állatvédelemről, a felelős állattartásról beszélt.

A rendőrség kiemelten foglalkozik az állatvédelmi ügyekkel, a bűnmegelőzés egyik fontos pillérjét képezi ez a terület. A rendvédelmi szerv már az elsők között csatlakozott az Állatvédelmi Kódexhez (amelyet az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja kezdeményezett), és rendszeresen tartanak előadásokat, tájékoztatókat a témában.

Ha valaki gyerekként bántalmaz egy állatot, akkor az összefüggésbe hozható azzal, hogy felnőttként is erőszakos tetteket követ el, ezt tudományos kutatások is bizonyítják – ezzel kezdte előadását Kiss Dénes az Arany iskola fiataljainak. Egy rövid videós összeállítás nyomatékosította is a tényt, amelyben olyan hírhedt sorozatgyilkosok is feltűntek, mint például Ted Bundy vagy éppen Jeffrey Dahmer.

Az aranyos diákok egybehangzó véleménye szerint sajnos egy gyermek is képes lehet elkövetni állatkínzást. Igen ám, de a törvény értelmében a 14 év alattiak nem büntethetők, az életkorukból adódóan az eljárást ilyenkor meg kell szüntetni. Viszont következmények nélkül nem marad a dolog, felelősségre vonják oly módon, hogy a rendőrség hivatalból értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot, amely környezettanulmányt készít az érintettről (beszél a szülőkkel, megnézi, milyen körülmények között él a gyermek, hova jár iskolába, stb.), és ha hathatós közbelépés szükséges, akkor értesítik a gyámhivatalt.

Kiss Dénes arról is szólt a fiataloknak, hogy az elmúlt néhány évben átlagosan 8-10 állatkínzással kapcsolatos ügyben indított eljárást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság a tizenhat települést magába foglaló illetékességi területén. Idén ezidáig hét ügyben vizsgálódtak. A helyszíni szemlékre mindig hívnak egy hatósági állatorvost is, amely szakvéleményt alkot az állattartási körülményekről, az állat egészségügyi állapotáról. Bár sok állatkínzás maradhat látenciában, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a törvénykezés révén kevesebb bántalmazás történik. Ha állatkínzás miatt valakit elmarasztal a bíróság, akár két év letöltendő börtönbüntetést is kaphat, de több körülmény is enyhítheti a büntetés mértékét.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az állatok védelme érdekében egy külön törvényt is megalkottak (állatvédelmi törvény), amelyben nevesítik például azt, hogy ki az állattartó, milyen felelőssége van, milyen megfelelő körülményeket kell biztosítania az állatai számára, és rögzítik azt is, hogy pontosan mit jelent az állatkínzás. Az őrnagy kiemelte a diákoknak a legfőbb tudnivalókat, majd részletesen is beszéltek arról, hogy a felelősség, a szeretet, a táplálás, az utódok, a környezet, az egészség és a mozgásigény fogalomköreit szem előtt tartva miként kell gondoskodni az állataikról. Azt sose felejtsük, hogy egy háziállatot egy életre választunk és mindvégig felelősséggel tartozunk érte, amit pedig a kis szeretett lény meg is hálál nekünk!