A bölcskeiek okkal voltak büszkék a rendezvényre, hiszen évek óta rendkívül színvonalas produkcióval jelentkeztek.

Kéz a kézben a borászat és a gasztronómia

Baranya István, a falu polgármestere mindannyiszor tevékeny részese az előkészületeknek és az eseményeknek:

– Valóban büszke vagyok erre a napra is, de ehhez a kollégáink és a kreatív segítőink teljesítményére is szükség volt. Közös munkával született, hiszen minden szakterülethez más hozzáértőre volt szükségünk, valószínűleg ettől lett sikeres. Örülök, ha kívülről ezt látják az ide érkezők. Nyilván a borászatot már évszázadok óta gyakoroljuk ezen a történelmi szőlőtermelő területen. A Borbarát Klubunk tagjai a kiváló italaikat térítésmentesen kínálták ezen az eseményen. Ehhez jól kapcsolódik a gasztronómia, mert azt gondolom, hogy aki a bort értően tudja ízlelgetni, az egy jó pörköltet is el tud készíteni. A kapuink nyitva vannak, és szívesen látjuk mindig a távolabbról érkezőket is.

Hangulatos pincék mélyén

Dévényi Géza egy nagyon hangulatos pincében adott találkozót a barátainak,

– Ma már aktív nyugdíjas vagyok, és csak a ház körüli munkákat végzem el. Ennél a pincénél „csak” annyi a feladatom, hogy jó karban tartsam a családom és a jó bort szerető vendégeink kedvére. Elárulom, hogy ez a pince a fiamé és már a nagybani borkészítéssel is fölhagytam. Az én életkoromban már nem bonyolódok bele, inkább a nagyon finom borokat (kis mennyiséget fogyasztunk) megveszem. Ilyen szempontból könnyű dolgom van Bölcskén. Igazából itt csak kétféle bort lehet vásárolni, mert egyik jobb, mint a másik! (súgta nagy mosolygással)

Fotó: Balogh Tamás

Cukrászmester a főzőverseny zsűrijében

Természetesen, ha gasztronómia, akkor egy főzőverseny sem maradhat ki a programból. A dunaföldvári Tóth Istvánt bár a leghíresebb cukrászmesterek között tartják számon, de a gasztronómia sok más ágában is megkérdőjelezhetetlen a tudása. Nem véletlen, hogy ezúttal is helyet kapott a főzőverseny zsűrijében.

Hogy mi tartja a főzőversenyek sláger pozíciójában a pörkölteket, arról elmondta:

– Szerintem az, hogy viszonylag könnyen elkészíthető és szakácskodók bele tudják vinni az egyéniségüket. Egy rántott húst is elkészíthetünk legalább ötféleképpen, de a pörkölteknél nincs felső határa a különböző változatoknak. Nyilván variálni lehet a köretekkel is, amik teljesen új fazont adhatnak az ételnek.

Az alapanyagok bősége is lenyűgöző, sokszor azok is meglepetésként hathatnak azok felhasználóira.

– Most például olyannal találkoztam, amivel még az életemben sohasem. Ez pedig a bőrke volt. Ízletes, sőt díjazott étel lett belőle. A sertésbőrkét nagyon finomra, gyufaszál méretűre vágták. Nyilván tele kollagénnel, egy bombasztikus ízhatást adtak vele. Egyáltalán nem tűnt zsírosnak. Bátor lépés volt birkát főzni, mondja. Leginkább azért, mert a mi vidékünkön nem számít divatosnak. Az egyik bárányból, a másik birkából készült. Az utóbbi olyan precízre sikerült, hogy megnyerték vele a versenyt.

A kakaspörköltek is finom ízűek voltak, de sajnos egy kicsit zsírosra sikerültek. Aztán ott volt egy csülökből, körömből, pacalból készült műremek. Mellettük volt egy különleges próbálkozás a zúzával, amelynél a kevesebb több lehetett volna. Az alapétel mellé készítettek egy juhtúrós sztrapacskának mondott köretet, ami szerintem inkább egy itáliai gnocchira hajazott. Ráadásul megrakták a tányér szélét szeletelt gombákkal, ami már így is elég komoly képzavar volt, de hogy miért raktak mellé grillezett körtét? Egy hagyományos körettel semmi baj sem lett volna vele.

Peter Sramek Bölcskén sem viccelt. A legjobb formáját hozta és magával ragadta a közönségét. A műsora után akár félórát is boldogan vártak a rajongói egy szelfiért, vagy egy autogrammért.

Fotó: Balogh Tamás

Sírni csak a győztesnek szabad

A fenti mondat inkább figyelem felhívás, mintsem a versenyzők lelkiállapotát tükrözi, hiszen aki elindultak a versenyen, azok mindannyian győztesek voltak. Azért eredményt csak hirdettek, Magyar János első nekifutásra megnyerte a versenyt. Pedig voltak nehezítő körülményei, például az is, hogy először főzött birkából pörköltet egy igazi versenyen.

– Hobbiszakácsnak mondhatom magamat, mert bár nem ez a szakmám, de már sokfelé főztem jó eredményekkel másfajta ételeket a különböző versenyeken. A szívem csücske az olasz konyha. Az eddigi elismerések szerint nem csak a családom kedveli a főztömet…Egy héttel ezelőtt voltam egy Rackabirka főző Fesztiválon Kunadacson. Ott legalább harminc bográcsban főzték a birka jellegű ételeket, és én is nagy kedvet kaptam hozzá, például abból készült a csevapcsicsa, a hamburger és a raguleves. Az utóbbiak bárányból, szenzációs fűszerezéssel. A most bográcsba került huszonkét kilós csontos-húsos birkát Dunaföldváron a Dávid Pistától vettem. Ezt körülbelül négy-öt óra alatt tisztítottunk meg konyhakészre, hiszen én nem vagyok túlságosan kedvelője az erős faggyú íznek. Ennél az ételnél is a szafton van a hangsúly. A hozzávalókkal olyan arányt kell elérni, amiből egy ilyen élvezetes étel születik. Nyilván, ha hígabb a leve, akkor inkább gulyásnak nevezhetjük, és gyorsan zöldségeljük. Normál esetben már az alapoknál kell eldöntenünk, hogy paprikás lesz-e belőle, vagy pörkölt?! Az utóbbi alapanyagának egy kellemes pörzs ízt kell kapnia.

Meretei László és Bán Viktória

Fotó: Balogh Tamás

Bormustra pazar felhozatallal

Erre a jeles napra egy komoly bormustrára várták az arra járókat. A helyi Borbarát Klub képviseletében Meretei László, a szervezet titkára töltötte be a gazda szerepét.

– Negyvennyolc féle borral nyitottuk meg a teraszunkat, amelyek kettőszáznyolcvannégy palackban érkeztek. Valószínű, hogy a betérők számára ez egy nehezen kezelhető bőséget jelenthetne, ezért egy nagy hirdetőtáblán ismertettük a készletet. Ez egy garantáltan barátságos helyszín, ahol mosolygós emberek beszélgettek egymással, miközben a kínálatunkkal ismerkedtek. Éjfélig vártuk a vendégeinket. Nagyot ment az idei rozé, aminek Kékfrankos az alapja (ez húsz fokos volt) és valamennyi Zweigelt is van benne (ami agyagos területről származik és az tizennyolc fokos lett). Hála a Jóistennek a savaival nincsen baj. Az előkészítés után természetesen idevaló élesztővel és hidegen, körülbelül tíz napig forrt, utána pedig egyből lederítettem. Kénnel pedig megcsapattam. Nem lesz vele baj.

Mint egy borfesztiválon

A vendégeket Bán Viktória fogadta, aki elmondta:

– A fogyasztáshoz való poharakat és a borozáshoz való zsíros kenyereket „értékesítettem”. Büszkék vagyunk a betérők létszámára. Egy poharat kellett venni, és utána korlátlan mennyiségben lehetett fogyasztani a készletünkből. Nagyon jó társaság jött össze nálunk, akik kiváló hangulatban töltötték el nálunk az idejüket. Az egyik vendég például, aki már harminc éve itt van közöttünk, egy német nyelvű dallal köszöntötte a megérkező barátait. Ők is egy komoly asztaltársaságot alkottak. Több napra érkeztek, jól érezték magukat nálunk.