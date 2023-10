- Jól láttam én, hogy egy tanórát is tartottak itt az árnyas fák alatt a padokon?

- Igen, hiszen úgy is kihasználjuk ezt jó időjárást és, hogyha lehetőség van rá, elsősorban a készség-tantárgyak keretében kiülünk és a fák alatt tartjuk meg a tanórákat. A reformiskolák is erről szólnak, amihez nálunk adott a zavartalan gyönyörű környezet. Ezzel együtt az épületben a szükséges módon. a digitalizálás előnyeit is élvezhetjük. Anélkül ma már nem létezik oktatás, a gyermekeknek pedig már életformájuk lett az alkalmazása.

- Már hosszabb ideje dolgozik ebben a csodálatos környezetben, ami körül veszi az iskolát. Megszokta már, vagy még ma is örömöt ad?

- Ezt nem lehet megunni. Örülök és a diákokkal együtt élvezzük a varázsát. Azt hiszem, hogy kevés iskola dicsekedhet ilyen gyönyörű, természet közeli kapcsolattal, mint mi.

Hudák Gyurkó Szilvia a harmadikasok és negyedikesek osztályfőnöke, rendezőként is sikeres volt. Igaz, remek szereplőgárda állt mellette. Elmondta lapunknak:

- Az idén egy különleges feladatot kaptam, amit eddig a felsős tanár nénik összefogva oldottak meg. Előbb megrettentem tőle, utóbb belegondolva egy jó kis kihívásnak találtam, aminek nagyon igyekeztem megfelelni. Jó lehetőségnek bizonyult, hogy megmutassák ezek a kisgyermekek, hogy mire is képesek ők igazán, ebben a műfajban.

- Mit láthatott a közönség?

- Benedek Elek születésnapja, valamint a Magyar Népmese Napja alkalmából a névadónk egyik gyűjtését, az „Aranyszőrű bárányt” adtuk elő. Nem volt egyszerű a feladat, a karakterek kidolgozásával és a szövegmondás megbeszélésével. Azt akartam, hogy minden szereplő egy szerethető szép figura lenne, mosolyt fakasszanak, és amikor kell. cinkostársként ki is kacsintsanak a közönségnek. Egy hónapig próbáltuk a darabot, ami mára beérett. Sok könnyel, bosszúsággal és munkával értünk el idáig. Úgy éreztem, hogy sikeresek voltunk.

- Külön gratulálok a fodrászati produkciódhoz

- Köszönöm, de mellette persze a kellékes is én voltam, de a frizurák nagyon kedves kihívást nyújtottak. Sok hajfonással mindenkinek a szerepéhez illeszkedő frizurát készítettem. A végén felcsattant a taps és mi mindannyian nagyon boldogok voltunk.