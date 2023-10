- Bebesi Csaba: Huszonhetedik felvonulásunkat tartjuk. Az indulásnál még csak tíz, tizennégy kocsi és két hintó a menet összetétele, de idő és útközben többen is csatlakoznak hozzánk. Közel száz ember ül ezeken a fogatokon, sokan közülük népviseletben. Egyszer lemértük, tizenhat kilométert teszünk meg. Vannak hagyományos megállóhelyeink és már hónapokkal előtte jelezni érdemes a kitelepülést, hiszen ekkora tömeget nem egyszerű megállítani, irányítani. Örömteli viszont, hogy az idén minden hely elfogyott az esti bálra.

Fergeteges műsorral alapozták a báli hangulatot

- Novoth-Varga Viktória: Augusztus közepén kezdtük el a szervezést a Baracsi Nagycsaládosok Egyesületével. A civil szervezetet huszonnégy család alkotja, mintegy száz fővel, így volt segítség bőven. A saját családunkban is nagy jelentősége van a szüreti felvonulásnak, mert a gyerekek is táncolnak. Tehát sokunknak ez egy igazi családi buli is egyben. Mindezek mellett fontos, hogy a szórakozás, kikapcsolódás mellett népi hagyományaink továbbvitelének igényét is elültethetjük a közös program segítségével.

A lovas és a ló is táncra perdült

A baracsi szüreti menet utcáról, utcára kanyargott. Meg- megállva a megbeszélt helyeken. Köztük az óvoda előtti térre is eljutott, ahol a legapróbb nemzedék szüreti műsorát is megcsodálhatták a résztvevők. A csikósok pedig rögtönzött ostros bemutatóval kápráztatták el a közönséget. Ezután még öt-hat állomás és véget is ért az idei kanyargás. Este szüreti bállal folytatódott a mulatozás, ahol a Baracs Néptáncegyüttes nyitótáncával kezdődött a műsor. Mellettük felléptek Czuppon Péter csapatai a Kiscsipás gyermekformáció, valamint a felnőttek együttese. A báli köszöntőben a szervezők elmondták, igazán sikeres volt a programjuk. Külön öröm számukra, hogy évről évre ilyen nagylétszámban vesznek részt rajta az emberek.