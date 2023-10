Bár hivatalosan még nem jelentette be, minden bizonnyal felhagyott az aktív játékkal a 48 esztendős, dunaújvárosi születésű futballista, Salamon Miklós. Különös csúcsot állított fel a kétszeres válogatott hátvéd, a magyar futball minden osztályában szerzett aranyérmet, a megyei harmadosztálytól egészen az élvonalig. Ahogy haladt előre a karrierjében, úgy zsebelt be egyre több elismerést, pályafutása utolsó időszakában a megyei bajnokságok legfényesebb medálját ostromolta, szerepelt a fehérvári Főnix Gold FC-ben is, ahol Szoboszlai Dominik karrierje elindult. Salamon - illetve ahogy mindenki ismeri, Sala - tagja volt a Dunaferr 2000-ben bajnoki aranyérmet szerző együttesének, az ezredfordulón megtette azt, amit kevesen: a nemzeti együttes fellépése miatt az esküvőjét is elhalasztotta.