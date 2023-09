No kérem, ugye önök is vettek már autót! Szinte száz százalékban - a vásárlás vagy az egyezség után - saját lábán, akarom mondani kerekén hozhattuk el a kocsit, ergo működőképes állapotban. A kasznival, a motorral, a futóművel, kerekekkel együtt. Nem „elemenként”, külön - külön megvásárolva, hanem így egyben! A hétvégén jutott mindez eszembe, amikor egy akkumulátoros bokornyíróra vetettem szemet a helyi barkács áruházban. Már az ára is határeset volt, de akkor ment el az egésztől a kedvem, amikor az aksit és annak töltőjét külön árulták, közel annyiért, mint az alapgépet. Ugye, ugye, önök sem vettek volna meg egy autót kerekek nélkül.