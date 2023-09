A veteményeskertet a tél előtt kigyomlálni, a termés betakarítása után az elfonnyadt zöldségeket, gyümölcsöket eltávolítani a talajról, majd felásni a jobb vízelvezetés érdekében. A gyomok teljes eltávolítása az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk, hogy ezek később újra kihajtsanak. Az őszi időszakhoz a virágos vagy veteményeskert trágyázása, vagy komposzttal való dúsítása is hozzátartozik.

Mielőtt a talaj megfagyna, a hidegebb időben is rendszeresen locsoljuk az évelő növényeket, hogy a nedvesség télen is elraktározódjon. A lágyszárú növényeinket szinte a földig, 5-10 centire vágjuk vissza, ez megakadályozza, hogy a téli zord, szeles időjárás kárt tegyen a növény gyökerében. A fásszárúakat, cserjéket, fákat is ilyenkor kell visszametszeni, ezek esetében a sárguló lelógó ágakat, elhalt levélzetet, törzsből eredő sarjakat távolítsuk el. A gyümölcsfák metszése különösen fontos, ez hozzájárulhat a következő évi nagyobb terméshozamhoz.

A talaj menti fagyok beköszöntével alakítsunk ki mulcs- és komposztgátat az érzékeny, de fagytűrő növények szárai körül, így védve azokat.

A tavaszi hagymákat is ki kell ültetni, mielőtt a tél beköszönt. A hóvirágtól kezdve a krókuszon át a nárciszig számos növény a jól trágyázott, vízelvezető talajt kedveli, ezért ássunk be megfelelő tápszert az ültetés során, hogy az lassan felszabaduljon, és hosszú ideig táplálja a hagymákat. A dézsás növényeket, amelyek nem bírják a hideget – tipikusan ilyen a leander – vigyük világos, fagymentes helyre.

A szerszámokat egész évben érdemes tisztán tartani, azonban az aktív kertészkedés idején nehéz ezt a feladatot teljesíteni. Az ősz remek alkalom arra, hogy némi figyelmet fordítsunk az eszközeinkre.

A slagból figyelmesen eresszük le a vizet, mert a tél során a fagytól károsodhat. A szerszámokat gondosan mossuk le, alaposan távolítsuk el a szennyeződéseket. Ha rozsda van rajtuk, smirglivel vagy drótkefével távolítsuk el azt. A kapát és a lapátot egy egyszerű ráspollyal megélezhetjük, hogy ezzel tavasszal már ne kelljen foglalkoznunk. A metszőollóhoz ugyanerre a célra jól használható egy élezőkő, a fűnyíró kését viszont érdemes szakemberhez vinni. Ha mindezzel megvagyunk, az eszközök felületét kenjük be gépolajjal. A fűnyírók, fűkaszák esetében a tél beállta előtt a gépeket „szabadítsuk” meg az üzemanyagtól, a motorolajtól, ezek a hidegben ne dermedhessenek bele a motorba.

Az ősz az ideje annak is, hogy egy pillanatra elgondolkodjunk azon, hogyan telt ez a szezon. Voltak fajták, amelyek különösen jól vagy rosszul teremtek? Érdemes számba venni mindent, és a következő szezonig tartó időt arra használni, hogy a lehetséges megoldások után kutassunk, vagy megértsük, hol tehetnénk jövőre többet a növényeinkért.

(Forrás: agrarszektor.hu, hellovidek.hu)