- Honnan jött az ötlet, hogy ilyen tematikájú versenyt szervezzen?

- 1998-ban az Osztrák Kutyás Szövetség rendezett örökifjú kutyáknak egy szépségversenyt, melyet az első németjuhász kutyámmal megnyertem. Már akkor érlelődött bennem a gondolat, hogy milyen jó lenne Magyarországon is ilyen versenyt rendezni. A legtöbb ember szereti a kisállatokat. Nem csoda, hiszen olyan édesek mikor még olyan cukin botorkálnak és éppen elférnek a kezünkben, a pihe-puha bundájukról nem is beszélve. Olyanok még, mint kis élő plüssfigurák. Meg lehetne őket zabálni. Aki örökbe fogad egy kisállatot, az egy életre elkötelezi magát mellette (jó esetben…). Ahogy cseperedik és növekszik, úgy ismerjük meg a szokásait és úgy idomulunk egymáshoz. Nem kérdés, családtag lesz. Akkor is ragaszkodunk hozzá, ha már nem olyan mozgékony, nem olyan szép a szőre… egyszóval idősebb lesz. Az elvesztésük pedig ugyanúgy fáj, mintha a családtagunk költözött volna el. Nagyon divatos mostanában a fajtatiszta állatok versenye. De mi van azokkal, akik már idősek, esetleg nem fajtatiszták, vagy éppen keverékek? A gazdik számára ők a legokosabb és legszebb állatok. Ideje hát megmutatni a szépségüket másnak is. Ez a verseny, vagy bemutató azoknak a gazdiknak szól, akik tudják értékelni a hűséges társakat.

- Mikor és hol lesz a verseny?

- Szeptember 30-án 10 órakor a kisapostagi sportpálya melletti kutyaiskola területén rendezzük meg a versenyt, rossz idő esetén a polgármesteri hivatal mögötti téren. Négy kategóriában várjuk a nevezéseket: fajtatiszta, fajtajellegű (törzskönyv nélkül), keverék és fiatal felvezetők (14 éves korig). Az első három kategóriában 7 évesnél idősebb kutyákat várunk. A verseny nevezési díja minimum 2000,- Ft, de a kisapostagi lakosok 50%-os kedvezménnyel regisztrálhatnak.

- Hogyan zajlik majd a verseny?

- 9 órától várjuk a jelentkezőket, majd átadjuk a rajtszámokat a résztvevőknek. A kutyák egyenként egy páston vonulnak fel a bírók és a közönség előtt. A versenybírók a helyezések megállapítása során figyelembe veszik azt, hogy a kutya milyen állapotban van a korához képest, milyen a szőrzete, a foga és a mozgása. A zsűri tagjai lesznek: Kivágó Mónika, a szigetszentmiklósi kutyaiskola vezetője, nemzetközi bíró és Szalay Mária, husky és pireneusi hegyikutya tenyésztő. Ezen kívül még egy állatorvost is szeretnénk a zsűribe, aki egészségügyi szempontok alapján tud majd mérlegelni. Kategóriánként 1-3 helyezést díjazunk serleggel, éremmel és oklevéllel. Azok a versenyzők, akik nem értek el helyezést egy részvételi oklevelet és érmet kapnak. Az eseményről a sajtó is tudósít majd híradós formában és írottban is. A versenyről fotók is készülnek, amelyet a készülő honlapon lehet majd megtekinteni.

- Lehet még jelentkezni a versenyre?

- Természetesen. Az ország egész területéről várjuk a kutyásokat. Előzetesen regisztrálni az alábbi telefonszámon lehet: +3630 986 7229. Itt minden részletről tájékoztatást adunk az érdeklődőknek. A szervező, a Pet-Persely Állatvédelmi Segélyező Egyesület az internetes közösségi oldalán is megtalálnak minden lényeges információt a versenyről.