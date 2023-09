A gyerekek legnagyobb bánatára véget ért a szünidő, becsengettek az iskolákban. Azoknál a szülőknél, akiknek egész nyáron gondot okozott hová tegyék a gyereket, amíg dolgoznak, most pukkanhatnak a jó előre behűtött pezsgők. A legnépszerűbb közösségi média felületet szeptember elsején elárasztották „az első nap az iskolában” posztok. Persze van, akinek nem jut ideje ilyen úri huncutságra, hiszen reggelre még fel kell címkézni mindent. Szó szerint mindent. Mindenbe bele kell írni a nevét a csemetének, és az ovis jelét is érdemes rárajzolni, hogy felismerje a cuccait. Ja, és be kell kötni a könyveket és mindenféle vackokat ki kell vágni és összepakolni, ami a tanítónénik listáján szerepelt. Jó, ha időben beérünk az első napon. Hol az a pezsgő?