Ez Fejérben három települést, három vendéglátó egységet érint: a székesfehérvári 67 Sigma, a móri Öreg Prés és az etyeki Rókusfalvy Fogadó vonzza megyénkbe a minőségi gasztronómia pártolóit. Mindhárman úgynevezett Tányér ajánlással (L’Assiette Michelin, avagy Michelin Recommended) rendelkeznek, amely azokat az éttermeket takarja, melyek ugyan nem nyertek csillagot, vagy nem kaptak Bib Gourmand minősítést, de a Michelin-ellenőrök felkeresésre érdemesnek tartják. A Dining Guide összefoglalója alapján a Michelin-Plate lényegében a „csillagelőszoba”, mivel ezt a díjat ugyanolyan szempontok alapján ítélik oda az egységeknek, mint a csillagokat.

A Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye szerint az 1936-ban meghatározott csillagos minősítéseken felül mára több más kategóriában is értékel a Michelin. A jól ismert egy csillag (*) azt jelenti: kiváló minőségű konyha, ha arra járunk, érdemes megállni. Két csillagot (**) kap az az étterem, amely megér akár egy hosszabb kitérőt is, míg három csillagot (***) a kivételes minőségű konyhák kapnak, amelyek meglátogatása önmagában is megér egy külön utazást. Mindezek mellet a BIB Gourmand elismerést kapják azok a jó ár-érték arányú éttermek, ahol mérsékeltebb áron lehet kiváló minőségű ételt kapni. Jellemzően kiváló bisztrók vagy családias vendéglők minősítése lehet ez. Tányér (Plate, Assiette) elismeréssel a gondosan elkészített, jó ételeket kínáló éttermeket minősítik, míg a Zöld Csillaggal az étterem fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseit ismerik el. Fejér megyéből egyelőre „csupán” a Michelin Tányér listán találunk szereplőket – írja Szanyi-Nagy Judit társoldalunkon, a feol.hu-n.