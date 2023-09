Napsütéses időben, színes őszi levelek között játszhattak a legkisebbek a Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodájának udvarán, az intézmény már hagyománynak számító őszi kavalkádján.

A szerdai eseményt a Katica csoport apróságai nyitották meg játékos, táncos műsorukkal, amelyet Szirmainé Gubicza Margit tanított be nekik. A családi délután alkalmával szülők és óvodás csöppségeik együtt vehettek részt a különféle őszi programokon, így az előadást követő táncház során is lehetőség adódott a közös szülő-gyermek mulatozásra.

A gyerkőcöket és családjaikat továbbá öt helyszínen várták kreatív és ügyességi játékokkal: a porontyok barkácsolhattak, célba dobhattak és egy izgalmas akadálypályán is próbára tehették magukat. Emellett igazi őszi program volt a kukoricamorzsolás és a kukoricakép készítés is. A gyerekek az állomásokon matricákat is kaptak, amiket később édes finomságra válthattak be. Az ajándék csokoládén kívül a résztvevők ízletes palacsintát és sütinyalókát is vásárolhattak, ezzel támogatva az óvodát.