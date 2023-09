Tizenévesen mutatkozott be az élvonalban, a Dunaferr kapujában, volt elsőszámú kapus klubjában és a válogatottban, mégis rendkívül korán, 25 évesen búcsúzott az élsporttól. Hét világbajnokságon szerepelt, döntően a C, de néha a B-ben is, utánpótlás válogatottként közel volt az A-csoporthoz társaival, felnőttként ilyen magasságokba nem sikerült jutnia a nemzeti együttessel. Pályafutása során csak az újvárosiak piros-fehér mezét öltötte magára, a városban született és él azóta is. Pontosan egy évtizede volt másodedző és kapusedző a DAB-Doclernél, később vezette a helyi, női együttest. Párjával három lánygyermeket nevel, az üzleti életben tevékenykedik, komoly szerepet vállaltak monumentális sportcsarnokok, világszínvonalú stadionok építésénél, az áttörést a 2005 tavaszán átadott müncheni Allianz Aréna jelentette. Berényi Norberttel Horog László beszélgetett.