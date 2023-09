Az Perkáta Enduro Motocross Egyesület egyik alapítója illetve oszlopos tagja - akinek a fia is tehetséges motoros - vezetett körbe a területen.

- Három pályát alakítottunk ki szakemberek segítségével. Az erdőn belül található egy öt kilométer hosszú enduró pálya, mely még ötszáz méterrel fog bővülni. De már most megfelelő egy igazi versenypályának is. Szalagokkal, táblákkal ellátva, mely igazi versenyérzetet kelt - mondta Denke Gergely, az egyik alapító tag. Majd bemutatta a másik két pályát is.

- Kialakítottunk egy egy kilométer hosszú motocross pályát, illetve egy gyermekeknek kialakított kezdő pálya is - vázolta, majd így folytatta. - A jövőbeli terveik között szerepel, hogy ne csak a motorosok hanem a terepkerékpárosok is használhassák a pályákat illetve, a kistérségi ismertségen kívül országos ismertségre is szeretnének szert tenni. Helyet kap majd egy szalonnasütő hely is, hogy a kilátogató családok minden tagja jól érezze magát.

Fotó: Szentes Kitti

A tábor sok tehetséges fiatalt vonzott hiszen egy kiemelkedő enduró versenyző Zsigovits Norbert tartotta az edzéseket ezen a hétvégén. Sok mindenre megtanítja a fiatalokat ez a sport, nemcsak a fizikai állóképességet javítja, hanem önfegyelemre, gyors gondolkodásra, csapatmunkára tanítja a versenyzőket. Bízom benne, hogy sokat hallunk még az egyesület tagjairól.