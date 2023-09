Futócipőt húztak 1 órája

Együtt dobbant Mezőföld szíve

Újra aktívan telt a vasárnap Sárbogárdon, hiszen hatodik alkalommal is megrendezték a RunBogárd Futóversenyt és Családi futónapot nagyszerű kísérő programok mellett. A teljesség igénye nélkül volt arcfestés és a gyerekek nagy kedvence, habparti és ugrálóvár is, az érdeklődők kipróbálhatták a Korokan masszázst is - írja társoldalunk a feol.hu.

Minden résztvevő egy igazi hős volt. Az aszfalt csak úgy ontotta a meleget, a földúton pedig nagy volt a por. Fotó: Bugyik Zsolt

– A nagy forróság ellenére egy igazán remek hangulatú verseny sikerült megrendezni, minden résztvevő egy igazi hős volt. Az aszfalt csak úgy ontotta a meleget, a földúton pedig nagy volt a por, a tűző napról nem is beszélve. A frissítőpontok remekül helytálltak, jeges vízzel is segítették a futók testhőmérsékletének csökkentését. A habparti sem maradhatott el.

Fotó: Bugyik Zsolt Itt szeretnénk megjegyezni, hogy egy „önkéntes frissítőpont” is volt, ami azt jelenti, hogy az egyik utcában lakók kitelepültek saját készítésű innivalóval a házuk elé és kínálták a futókat frissítővel. Ez rendkívül jól esett a résztvevőknek a szervezőknek egyaránt, hiszen úgy éreztük, hogy ez egy lépés ahhoz, hogy a város magáénak érezze ezt a rendezvény – foglalták össze tapasztalataikat a szervezők, a Runbogárd Futócsapat Alapítói. Mint megtudtuk, mindenképpen lesz jövőre is folytatás! A nagy meleget a résztvevők vidámsága feledtette.

Fotó: Bugyik Zsolt Az idei év dobogósai: 3 km női:

1. Dömsödi Dóra

2. Horváth Hanga

3. Mészáros Anett 3 km férfi:

1. Mészáros István

2. Ihász Benedek

3. Sörös Ádám 7 km női:

1. Benedek Virág

2. Strifler Angéla

3. Szabó Judit 7 km férfi:

1. Sági Richárd

2. Németh Zoltán

3. Sinka András 14 km női:

1. Juvanzic Edina

2. Varga Viktória

3. Borosné Németh Szilvia 14 km férfi:

1. Dévay Márk

2. Dévai Zsombor

3. Janota Zoltán 21 km női:

1. Kadlecsik Angéla

2. Róth Zsófia Nelli

3. Szabó Andrea 21 km férfi:

1. Szakács Ádám

2. Indruck Richárd

3. Bényei Balázs Forrás: feol.hu

