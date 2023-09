Az asztali szerepjátékok az 1990-es években nagy népszerűségnek örvendtek, ám mondhatjuk, hogy ma már csak egy szűkebb kör ismeri ezt a kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget. Ez egy olyan hobbi, amelynek keretében a játékosok különböző fantázia világokban, más-más kalandokat élhetnek át korosztálytól függetlenül. Székesfehérváron szervezetten is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők az asztali szerepjátékok világába, hiszen Kapos Bálint vezetésével rendszeresen zajlik műhely a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti tagkönyvtárába. Hogy mi is pontosan ez a játék és milyen világokba "utazhatnak" a játékosok? Többek között erről is beszélgetünk Kapos Bálinttal, a Székesfehérvári Asztali Szerepjáték Műhely vezetőjével.