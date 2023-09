Pető Zsolt azzal kezdte lapunknak adott értékelését, ahhoz, hogy ilyen szintű versenyt rendezzenek, amelynek jelentős költsége volt, nagy támogatók nélkül nem sikerült volna.

– Nagy köszönet a Magyar Nemzeti Sportügynökségnek, illetve Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárnak és helyettesének, Schmidt Gábornak. Fő támogató volt a Dunaújvárosi Egyetem, a Hamburger Hungária, Metal-Solutions, Dunaújváros önkormányzata és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A források legnagyobb részét ők teremtették elő. A fővédnök a Kolonics Alapítvány volt, amelynek kurátora is vagyok, továbbá a szövetség részéről Kubina Ádám főtitkár és Boros Gergely szakmai igazgató segítette a munkát, a szervezés oroszlánrészét cégem, az Euroshow Kft. végezte társadalmi munkában. Feleségem, Petőné Parádi Judit, Tibai-Rózsa Gabriella és én voltam a főszervezője az eseménynek, illetve a nagy sportágválasztónak, amit párhuzamosan rendeztünk az öbölben. Természetesen sokat segített a szakosztály kollektívája, és két élversenyzőnket, Hajdu Jonatánt és Slihoczki Ádámot is bevontuk a munkába – kezdte Pető Zsolt.

Fotó: LI

Nemzetközi szintű rendezés

A szakmai részre térve arról beszélt, idénre megháromszorozódott a létszám, 46 magyar és 11 külföldi klub képviselte hazáját Ciprusról, Izraelből, Olaszországból, Romániából, Spanyolországból, Szerbiából, Szlovákiából, Vietnámból. Így közel 800 kajakos, kenus, SUP-os sárkányhajós állt rajthoz, a helyi iskolákból pedig még közel 300 diák a sulisárkány viadalon.

Ez hatalmas előrelépés tavalyhoz képest, az olasz csapat keretében egy idei aktuális kenus felnőtt világbajnokkal, Nicolae Craciunnal érkezett, Dawid Szela pedig U23-as világbajnok volt tavaly. Összességében százötven körül volt a külföldi résztvevők száma, ami nagyon nagy siker és elismerés az országnak, Dunaújvárosnak és a versenynek.

Egy nemzetközi versenyen alapvetően nemzetközi továbbjutási rendszert kell alkalmazni, azonban olyan sokan voltunk, ha így járunk el minden szám esetében, akkor a két napba nem fértünk volna bele, így is reggeltől estig mentek a futamok. Ennélfogva már most tudom azt, jövőre háromnapos lesz a Wichmann-regatta, azonban ha jól sikerül a promóció, négyre is nőhet.

Büszke a DKSE csapatára, teljesítményére

Fotó: LI

Az, hogy milyen színvonalú volt a megmérettetés, a versenyzők és csapatvezetők egyöntetű véleménye is alátámasztotta. A körítés, a technikai háttér bármely világversenyen megállta volna a helyét.

Pető Zsolt erről azt mondta, idén céltornyot építettek, ezredmásodpercre pontos időmérés volt, előtte geodétákkal kimérték a távot, hogy az egyes és kilences pálya is centire azonos legyen. Ennek alapján célfotó rendszer működött, digitális eredményközlés, több földi és drónkamera alapján élő közvetítést adtak az interneten, amit úgy néztek több mint négy­ezren világszerte, hogy egyáltalán nem is hirdették.

– Ez is számtalan dicséretet kapott, Bedőcs Krisztina, a szerb színekben felnőtt Európa-bajnok kajakos elmondta, ilyet csak a legnagyobb versenyeken tapasztalt. Ha van rajtgépünk, akkor teljesen egy világkupa vagy világbajnokság színvonalát hozzuk, de jövőre ez is lesz. Ami pedig a helyszíni közönséget illeti, a Duna-parton naponta ezer, ezerötszáz ember volt lent, amire persze rásegített a sportágválasztó – jegyezte meg. Az pedig csak hab volt a tortán, hogy a pontversenyt a DKSE nyerte, az éremtáblázaton pedig másodikak lettek. – Persze, mi magas létszámmal álltunk ki, de érkeztek más klubok is nagy csapattal, büszke vagyok, hogy az élen végeztünk. Viszont kiemelném a spanyol Sueca küldöttségét, ők tizenkét indulóval másodikak lettek, olyan erősek voltak. Annak viszont örülök, hogy az éremtáblát eggyel több arannyal a Szekszárd nyerte, mégse mi vigyünk el minden trófeát – tette hozzá Pető.

Sokkal több mint egy verseny

Fotó: LI

A kajak-kenu mellett a SUP szakágban is nagy létszám indult, a komplett magyar mezőny minden korosztályban, de 2024-re még több külföldit várnak ide is. Pető Zsolt kiemelte, a Wichmann-regatta nem csak egy verseny a sok közül, többet szeretnének annál nyújtani. Ennek küldtetését így foglalta össze: – Ez nemcsak a versengésről szól, hanem a barátságról, a nemzetközi kapcsolatok ápolásáról. Főleg azoknak jelentős lehetőség ez, akik nem, vagy még nem tudnak eljutni ilyen szintű megmérettetésre. Itt nem csak egy köszönéssel mentek el egymás mellett a résztvevők, hanem együtt tudtak tölteni időt, a külföldieknek kirándulásokat is szerveztünk Martonvásárra, Visegrádra. Ez már nem a régi Dunaferr Kupa, hanem egy nemzetközi porondra való esemény.

A folytatásról szólva hangsúlyozta, a magasra tett lécet még tovább kívánják emelni. – Igen, szeretnénk tovább fejlődni, a hétvége sikere bizonyítja, van létjogosultsága a viadalnak. Jövőre már ezerötszáz versenyzőt szeretnénk vendégül látni, minimum három napra.

Rengeteg ötletünk van, hogy még színvonalasabbá tegyük a regattát, a végső cél, hogy legkésőbb az ötödik évre az európai, vagy a nemzetközi szövetség által elismert klub Európa-, vagy világbajnokság váljon belőle" – magyarázta Pető.

A nagy sportágválasztóról azt mondta, a két esemény szinergikus együtthatásából éreztek erőt. Tizenöt sportág képviselői települtek ki, sokan látogatták meg a helyszíneket, próbálták ki a lehetőségeket. – Remélem, hozzásegítettünk pár fiatal lányt és fiút ahhoz, hogy megtalálja a sportágát, ezáltal jó helyre kerüljön, és ki tudjon teljesülni - jegyezte meg.