Pauler Gyula-díjat kapott kiemelkedő levéltárosi tevékenységéért Csák Jánostól, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterétől Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Egyházmegye levéltárosa. Ez a legrangosabb szakmai elismerés, amit csak egy levéltáros kaphat. Gergely a kilencvenes évek derekán kezdte a pályát, abban az időben, amikor az egyházi levéltárak nagyon sajátos helyzetben voltak Magyarországon. Azokban az években zajlott egy generációváltás, sőt, valójában generációugrás: sok helyen váltották az idős pap-levéltárosokat egyetemről éppen csak kikerült civil szakemberek. Az azt megelőző évtizedekben, ahogyan a fenntartó egyházakat igyekezett a társadalom ellehetetleníteni, úgy a szakmában is a perifériára szorultak ezek az intézmények. Sokan, sok helyen, vállt vállnak vetve, együtt küszködve, de az egyedi lehetőségeket is kiaknázva tettek azért, hogy visszakerüljenek az egyházi levéltárak a szakmai térképre. Erről, saját pályakezdéséről, a második világháború Fejér vármegyei civil áldozatainak emlékéért végzett tudományos munkájáról, a történelmi múlt megmásításának túlzásba vitt kísérleteiről is beszélt a szakember.