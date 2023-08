- Ezt a nyári szünetes kupasorozatot a covid előtt vezettük be, most volt alkalmunk a folytatásra. Úgy érzem, hogy sikeres napot zártunk. Elfogultság nélkül, nem csak mint dunaföldvári és tanodás, hiszek benne, hogy folytatnunk kell. Ezt a szellemiséget, nem csak itt városunkban, hanem a régiónkban is tovább erősítettük. Úgy érzem, hogy sporthoz való viszonyunk Dunaföldvár Önkormányzatának támogatásával, és a Holler UNFC hozzáállásával egyre markánsabbá válik.

Fotó: Balogh Tamás

Nem kerültek dobogóra, de mégis megdicsérted őket!

-Ez a saját csapatunkkal fordult elő, akik becsületesen, de győzelem nélkül küzdöttek, és olyan csapatoknak rúgtak gólokat, akik hozzájuk képest profi

módon foglalkoznak a labdarúgással. Helytálltak és önmagukhoz képest megsüvegelendő volt a teljesítményük.

Lesnyik Gábor a Holler UNFC klubigazgatója és a korosztályos csapata is úgy készült az eseményre

- A mai napnak az volt a célja, hogy mindenki jól érezze magát. Jó hangulatú meccseket láttunk és ez a sok gyermek jókedvűen sportolta végig ezt a délelőttöt. Ilyenkor is nagyon fontos a sportszerű hozzáállás. A kezdés előtt mi is beszélgettünk a játékosainkkal arról, hogy nem vagyunk azonos súlycsoportban ezért nem úgy kell vennünk ezeket a meccseket, mint a bajnoki összecsapásokat, vigyáznunk kell a többi résztvevő épségére is. Ezért aztán megmutattuk a tudásunkat, de azért sportszerűen futballoztunk.

Fotó: Balogh Tamás

A spori is megmutatta magát

- Érdekes egy sorozat volt a mai kupanap, amit az is jellemez, hogy összesen egy darab szabadrúgást itélt meg a játékvezetőnk a hat mérkőzésen. Szerencsére az az egy lövés kaput talált és védhetetlenül vágódott a hálónba. Jó hangulatban zártuk a napot, de nekünk azért marad izgulni valónk a szombat-vasárnaponként folytatódó bajnokságainkban!