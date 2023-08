Kezdjük az elején. Mit takar az UL?

– Ez az ultra light rövidítése, és egy ultrakönnyű repülőgépet takar, ami legtöbbször személyautóknál is használt benzinnel üzemel. Világszerte rendkívül népszerű, hiszen költséghatékonyan lehet ebben a kategóriában merevszárnyú repülőgépekkel repülni.

Honnan jött a repülés iránti vágy?

– Édesapám 2009-től kezdett UL gépekkel repülni. Én is mentem vele, miután szakszolgálati engedélyt szerzett. Hamar beleszerettem, de előtte már repülőgép modelleket vezettem. Ezek távirányítós, elektromos gépek voltak. Az itt megszerzett tudást át tudtam ültetni az UL gépek vezetésébe. A fizika ugyanúgy hat a modellre, mint a nagy repülőre. A kormányszervek működése, a mechanika, mind egybevág, úgy, mint a fel-, leszállás és az irányváltoztatás is. Szerettem volna én is egyedül repülni, ezért 16 évesen elvégeztem az UL kiképzést repülőklubon belül. Édesapámnak nagyon sokat köszönhetek, végig segített és támogatott mindenben, ezért nagyon hálás vagyok neki.

Virág márton édesapjával, Virág Lászlóval

Fotó: Kallai Felix

Édesapáddal sokat repültél együtt. A repülési tapasztalataid alapján Te milyen sikereket értél el?

– A versenyzés sohasem motivált, de egy idő után szerettem volna nagyobb, erősebb gépekkel is repülni, ezért kerestem a lehetőségeket. A pályaválasztás környékén döntöttem el, hogy olyan iskolában folytatom, ahol nagygépes pilótákat képeznek. Ehhez az első szint a PPL (Private Pilot Licence magyarul: privát pilóta engedély) megszerzése volt egymotoros merevszárnyú repülőgépre. 18 évesen lett meg az engedélyem, amivel minden egymotoros repülőgéppel repülhettem. Ezzel megnyílt a lehetőség a nagygépes oktatáshoz, de előtte szerettem volna diplomát szerezni. Felvételt nyertem a Budapesti Gazdasági Egyetemre, nemzetközi gazdálkodás szakra. Fél év után azonban rájöttem, hogy ez nem az én utam. Ha valaki közforgalmi pilóta szeretne lenni két lehetősége van. Vagy moduláris képzést választ, vagy integrált, tanrendszerű képzést. Én ez utóbbit választottam. A Wizz Air kadétprogramjában szerettem volna részt venni, de oda nem vettek fel.

Fotó: Kállai Félix

A covid járvány miatt csak 2020 októberében indult képzés a Nyíregyházi repülőtéren, ahol magánúton képeztek bennünket. Ez azt jelenti, hogy két éven keresztül napi rendszerességgel voltak tanóráink, bár az elején még a pandémia közbeszólt és egy kényszerszünetet kellett tartani a képzésben, emiatt csúszott a képzés és a vizsga is.

Hogyan zajlott a képzés?

– Először egymotoros majd többmotoros géppel repültünk, akár látás alapján, akár csak a műszerekre hagyatkozva. Sok szimulátorképzés van a képzés során. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden tökéletesen úgy működik, mintha rendes repülőgéppel utaznánk. A szimulátorban a kezelő felület teljesen megegyezik a repülőgépével és nagyjából 200 fokos szögben látunk mindent, amit a projektorok vetítenek elénk. Az oktató bent ül velünk és módosítja az időjárást, különféle meghibásodásokat szimulál, ezen keresztül tanuljuk meg a biztonságos repülés végrehajtását. A pilótáknak muszáj felkészülniük és számolniuk a lehetséges veszélyforrásokkal és az ebből kialakult helyzetek megoldásával. A lélekjelenlét és a megszerzett tudás együtt garantálják a biztonságos repülést veszélyhelyzetben is.

Gondolom komoly volt a vizsga is…

– Az iskola végén az összes jogosítást egyszerre szerezzük meg. Az elméleti rész során 14 tantárgyból kellett vizsgát tenni a Légügyi Hatóságnál. Ezek között szerepelt az általános navigáció, rádió navigáció, üzemeltetési eljárások, meteorológia, légijog, kommunikáció stb. A vizsgákra komolyan kellett készülni, amelyhez több mint 16 ezer tesztkérdést kellett átnyálazni 18 hónap alatt.

Hogyan tovább?

– Most több légitársasághoz is jelentkeztem, szerencsére az európai diszkont társaságoknál pilótahiány van, így esélyes, hogy felvesznek majd. Ha elsőre nem is sikerül Budapesten kezdenem, pár év után szeretnék itthoni bázisról repülni. A sikeres felvételi után típus képzésen kell részt venni, amelyhez az eddig megszerzett ismereteim alapot adnak a specifikus képzésre. Szeretnék minél több repülési időt és tapasztalatot gyűjteni.

Hogy kell elképzelni a felvételit?

– Több körös kiválasztás van a felvételi során. Elméleti, technikai ismereteket tesztelik és érdemes felkészülni az adott légitársaság repülőgépeinek típusaiból is, a legtöbb felvételin szimulátorban vizsgálják a jelentkezők képességeit. Emiatt érdemes minél több órát eltölteni a szimulátorban a felvételi vizsga előtt. Budapesten sok népszerű típusra létezik szimulátor. Itt lehet repülési órákat venni, akár oktatóval is. A felkészülés (nekem) egy hónapot ölel fel.

Milyen gyakran jársz a kisapostagi reptérre?

– Sajnos elég keveset, nekem ez a repülőtér a kikapcsolódásról, az örömrepülésről szól. Az utóbbi három évben talán hat vagy nyolc órát repültem itt. Remélem később lesz lehetőségem több időt eltölteni itt, de szeretnék még több repülési formát kipróbálni. Érdekel például a vitorlázás, a műrepülés, illetve a hidroplánok is. A versenyzésre nem érzek vágyat, de ki tudja, talán azt is kipróbálom egyszer. Ha elhelyezkedtem talán több alkalom nyílik majd az öröm repülésre is itt a Kisapostagi Repülő Egyesületben.

Fotó: Kállai Félix

Az ünnepségen alkalmam nyílt beszélgetni az egyesület elnökével és Marci édesapjával is a fiatal tehetségről.

Szurma József: Elsőként én repültem Marcival. Már akkor láttam benne az őstehetséget. Nagyon könnyen és gyorsan sajátította el a látottakat, hallottakat. Nagyon sok embert tanítottam repülni, de ilyen tehetséggel még nem találkoztam. Szerettem volna, ha versenyző válik belőle. Szerettem volna, ha átveszi a Thuróczy Endrétől azt a tudást, amit ő megszerzett, mert ő méltó utódja lett volna a többszörös világbajnokunknak. Ő azonban olyan utat választott, ami magasabb szaktudást igényel. A tehetség mellé párosított szorgalma meghozta az eredményt, sorra tette le a vizsgákat. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a mi kis egyesületünkből ilyen magas szintre vitte.

Virág László, Marci édesapja: Nagyon büszke vagyok a fiamra. Én talán jobban átlátom mindazt, hogy mi vezetett el idáig, hogy közforgalmi pilóta engedélyt szerzett. A kitartását és a szorgalmát nagyon becsülöm, édesapjaként és pilótaként is büszke vagyok rá.