Augusztus 23-án a születésnaposok mellett Bence nevű olvasóinkat köszöntjük.

A Bence a latin Vincentius (Vince, jelentése: győztes) férfinév Bencenc formájú rövidüléséből származik. A latin alakból való kialakulása a következőképpen ment végbe: először Vincentius, majd Vincenc, ebből lett ikerítéssel (Vincenc-Bencenc) a Bencenc, majd végül Bence. A Bencenc alakot is használták egy ideig, de ahogy a Vincencből Vince lett, a Bencencből is Bence. A Bencét még a XVIII. században is tévesen a Benedek becéző alakjának tekintették, ezért van az, hogy a Magyarországon legrégebben működő Szent Benedek által alapított szerzetesrend nevében, a bencésekében a Bence név bújik meg. Az 1990-es években gyakori név, és a 2000-es években is az egyik leggyakrabban választott név.