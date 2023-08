Üdvözlöm önöket, a baloghtomi vagyok!

Ha él a gyár, él a város!

Közmondássá vált a fönnállásának hatvanadik évfordulójára készülő ISD Dunaferr Zrt akkori PR menedzserének, Várkonyi Zsoltnak a most idézett definíciója. Ez a remek észrevétel azóta is megállta a helyét, Manapság ismét izgalmakat vonz maga után. Az akkori évfordulóra egy egészen kiváló rövidfilm is készült a gyárról. Most a főszereplőkkel, Szekeres Józseffel a nagypapával, Szirbek Benkével az unokával és Szitbek Zoltánnal az édesapjával beszélgettünk.

Hallgassanak ki bennünket!