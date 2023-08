Dunaújvárosban született és kezdett jégkorongozni, pályafutását is az acélvárosban fejezte be. Mindössze két klubban szerepelt, a Dunaferrben, illetve az Alba Volánban. Négyszeres bajnok, háromszoros kupagyőztes, két, B-csoportos világbajnokságon bizonyított védőként a nemzeti együttesben. Karrierjét pontosan húsz éve zárta le, a civil életben helyezkedett el, ám rövidesen visszatért a jégre, játékvezető lett. Gebei Péter a legjobb hazai bíróvá nőtte ki magát, a honi bajnokság után kulcsfigura lett az osztrák bázisú EBEL-ben, majd egy évet töltött a világ második számú sorozatán, az orosz szervezésű KHL-ben. Négy éve a hazai játékvezetők főnöke, az elkövetkező heteket az Egyesült Államokban, Buffalóban és Detroitban tölti, ugyanis az NHL-ben is kapott feladatot. Gebei Péterrel Horog László beszélgetett.